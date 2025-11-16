El piloto chaqueño Alejandro Frangioli murió a sus 66 años este fin de semana mientras competía en una carrera del Turismo Internacional en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, momento en el que se descompensó.

Según informaron, Frangioli sufrió un colapso a bordo de su Ford Fiesta, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, que terminó parado al costado de la pista. Los médicos actuaron rápidamente e intentaron realizarle maniobras de RCP, pero no pudieron reanimarlo. Su muerte, constató el médico, se produjo por causas naturales.

El yerno del piloto difunto, Guillermo Quiroga, quien también estaba en el autódromo, contó que había sufrido un paro cardíaco anteriormente y tenía tres stents coronarios, además de que seguía un tratamiento médico.

En el lugar del hecho, la Policía llevó adelante las actuaciones de rigor y el caso quedó caratulado como “averiguación de causales de muerte”, pero sin intervención penal por su cuadro clínico.

Frangioli era oriundo de Chaco y fue campeón en 2005, 2006 y 2018 de la Clase Súper, mientras que este año era uno de los protagonistas principales de la Clase 2 del Turismo Internacional.

Desde la categoría lamentaron su muerte y, en un comunicado, expresaron: “Lamentamos informar el fallecimiento del piloto Alejandro Frangioli, campeón 2005, 2006 y 2018 de la Clase Súper, y en este 2025 gran protagonista de la Clase 2. No tenemos palabras para expresar este irreparable momento. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”.

A su vez, desde la Asociación CorredoresTurismo Carretera (ACTC) también se sumaron a su despedida: “Una pérdida enorme, de una buena persona, apasionado por los fierros al que seguramente recordaremos por siempre”.