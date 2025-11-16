Este domingo cerró una nueva edición de la tradicional prueba ciclística Vuelta al Valle que como todos los años tuvo su epicentro en la ciudad de Allen, en esta su 82ª edición, que tuvo como ganador al sanjuanino Leandro Velárdez se coronó campeón con el equipo JC Competición. El segundo lugar de la general fue para el uruguayo Anderson Maldonado representante de Club Naútico Boca de Cufré y Gerardo Tivani, también del JC Competición quedó en la tercera ubicación.

El uruguayo Leonel Rodríguez del equipo Club Naútico Boca de Cufré fue el ganador de la sexta y última etapa. El de la Banda Oriental, que también ganó ayer sábado, fue el primero en llegar en una definición apasionante, donde no hubo fuga por parte de los líderes y el vencedor se definió en los últimos metros. Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan), ganador de la edición 2024 y Sergio Fredes (JC Competición) completaron el podio de la última etapa.

Fue una jornada con muy buen clima, donde el calor bajó y no hubo grandes ráfagas de viento.

El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck estuvo presente en la premiación

Tomás Moyano (Shania) fue el ganador de la categoría Sub 23. Federico Orocito (Giro Vivo) y Pablo Bonilla (Boca de Cufré) fueron el 2° y 3° de la categoría. Además, Pablo Reyes (Allen Pro) fue el mejor regional y terminó en la sexto ubicación en la general.

La edición 2025 dejó varias cuestiones en el debe, la negativa del gobierno provincial de que la competencia se llevara a cabo en las rutas nacionales 22 y 151 por el caos de tránsito que hubiera ocasionado a los camiones que trasladan arenas a Vaca Muerta, las malas condiciones climáticas -lluvia que no permitió el lunes la realización del prólogo-, el fuerte viento que azotó la zona en toda la semana y que perjudicó en andar de los competidores, a lo que hay que sumar la falta de criterio de muchos automovilistas de la zona que no respetaron las indicaciones pertinentes de las autoridades de tránsito, que incluso llevó a suspender la segunda etapa por un accidente, del cual se vieron perjudicados varios deportistas que sufrieron lesiones tras una caída múltiple. Sin soslayar, el accidente en Paso Córdova, de una mujer embarazada que no respetó lo establecido y cayó a un canal, donde no pudo ser rescatada y murió ahogada.