Inicia este martes el Final 8 de la Copa Davis 2025 en la ciudad de Bolonia, Italia. Argentina disputará su serie de cuartos de final el jueves ante Alemania en polvo de ladrillo, bajo el techo del predio BolognaFiere.

La serie iniciará a partir de las 13 en la ciudad italiana y será el último turno de los cuartos de final, donde Argentina buscará volver a una semifinal luego del 2016, instancia donde terminó ganando al ensaladera como visitante ante Croacia.

El equipo argentino está integrado por Francisco Cerúndolo, actual 21 del mundo, Horacio Zeballos considerado el mejor doblista de la historia de nuestro país, y que competirá junto a Andrés Molteni, conformando una gran dupla. Completan el listado para el single 2 Tomás Etcheverry (60 en el ranking ATP), y Francisco Comesaña (61).

Cerúndolo el sigle 1 de Argentina

“Estamos muy bien. Los primeros días son para encontrar el timing del piso. La velocidad del pique es relativamente lenta, pero cómoda para todos”, explicó Javier Frana, agregando demás que“Todos los países tienen sus puntos fuertes. Zverev es un jugador de una jerarquía altísima, pero nosotros también tenemos argumentos para competir de igual a igual. A veces se gana sin jugar el mejor partido, y a veces se juega muy bien y el resultado sigue su propio camino”.

Enfrente estará Alemania, a quien enfrentará por undécima vez. Está comandada por Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, que perdió este año ante Comesaña en Rio de Janeiro y que, ante Cerúndolo, tiene historial negativo. La delegación la completan Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz.

La ensaladera, torfeo que ganó Argentina en el 2016

El Final 8 de la Copa Davis comenzará el martes con la serie entre Francia y Bélgica, continuará el miércoles con el anfitrión Italia recibiendo a Austria. El jueves tendrá doble actuación, primero España jugará ante República Checa y cerrará Argentina ante Alemania. Los ganadores de ambos duelos se enfrentarán en semifinales.

En el historial, Argentina domina ante Alemania, que ganaron la primera serie del 1936, luego en el 81 llegaron cuatro triunfos argentinos. En 1991 los europeos se recuperaron y cortaron la racha. Posteriormente los sudamericanos lograron victorias en 2003, 2012, 2013. El último enfrentamiento fue en las finales del 2019 donde Alemania se quedó con la victoria 3-0.