Luego de anunciar su retiro en mayo en la ciudad rusa de Vologda ante el local Edgar Ghukasyan, en un combate previsto a seis asaltos dentro del límite que demarcan las categorías superwelters o medianos.

Con 37 años, uno de los integrantes de la dinastía, que lidera su padre Bruno "La Bestia", con un interesante palmares en su trayectoria de 15 años como púgil rentado, realizó 36 peleas, ganó 31 con 20 nocaut, perdió cinco y nunca registró un empate. Su rival acredita, solo 14 combates, ganó 10 con 5 victorias por la vía rápida, 3 caías y un empate.

Tres de sus últimas cinco presentaciones del "Áspero" fueron en el exterior. En mayo de este año, perdió ante Gleb Bakshi, en Alemania; mientras que las dos anteriores fueron en Canadá, contra Sukhdeep Singh Bhatti, en 2024, y ante Brandon Cook, en 2023. En esta última llegó a los puntos e incluso pudo haber ganado porque el fallo fue muy polémico. Ahora tendrá la chance en Vologda, en el norte de la Rusia europea.

El rival

Ghukasyan (36) tiene un año menos que Gino, nació en Ereván el 8 de junio de 1989 y está radicado en Rusia. Lo llamativo de su palmarés es que no pelea desde 2021 y sus últimas victorias fueron ante púgiles argentinos (Ricardo Villalba y Ángel Ledesma). A ambos los noqueó en el segundo asalto y por eso, a pesar de su inactividad, es un rival de cuidado.