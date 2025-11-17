¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 17 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Copa del Mundo 2026

Javier Milei participará del sorteo del Mundial 2026 en Washington y se reunirá con Donald Trump

El presidente argentino viajará el 5 de diciembre para asistir al evento mundialista y avanzar en un acuerdo comercial clave con EE.UU.

Por Redacción

Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 16:02
El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar del sorteo del Mundial 2026, que se realizará el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C., donde compartirá evento con el presidente estadounidense Donald Trump. Según confirmaron fuentes oficiales, el viaje tendrá un doble objetivo: asistir al acto deportivo y firmar uno de los tramos del nuevo acuerdo comercial entre ambos países, anunciado días atrás.

El encuentro marcará un nuevo gesto de alineamiento político entre ambos mandatarios, en un viaje que combina diplomacia, economía y la presencia argentina en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Oxenford aseguró que Argentina “empieza a ir hacia el lado correcto”

El embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford, afirmó hoy que a partir del acuerdo comercial con ese país, la Argentina “empieza a ir hacia el lado correcto”, y señaló que se están empezando a “construir puentes” con el mundo para atraer inversiones.

"Esto es como una maratón, y empezamos a correr para el lado correcto. No llegamos, falta mucho todavía, pero la Argentina manda al mundo una señal de que es más estable, más confiable y va en la dirección correcta", sostuvo el embajador.

