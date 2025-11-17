Se jugó el segundo juego de los cuartos de final del Prefederal de básquet. Pacífico doblegó a Del Progreso; Centro Español hizo lo propio sobre Roca, y ambos están en semifinales. Las otras dos series se definen a tercer juego el miércoles.

Cumpliendo con el favoritismo, el Decano barrió la serie ante Del Progreso y se mantiene con un andar sólido en la competencia. En el segundo cotejo disputado en Roca se llevó la victoria 93-75.

Por otro lado, Centro Español también cumplió fuera de casa. Derrotó al Deportivo Roca en el Gimena Padín por 77-71, y cerró la serie por 2-0.

Ahora ambos equipos esperan por confirmación de rival, ya que en las otras series, los locales ganaron e igualaron 1-1. En El Nido, Biguá superó a Independiente por 65-54, en un juego donde dejó a la vista sin chances en la segunda mitad. Ahora el miércoles 21.30hs en La Caldera definen el clasificado.

Biguá igualó la serie y define con el rojo el miercoles- Foto Pablo Chagumil

En Regina, el Albo cosechó un gran triunfo sobre Perfora e igualó la serie 1-1. En un cierre vibrante se quedó con el punto por 65-60, trasladando nuevamente el enfrentamiento a Plaza Huincul, también el miércoles 21.30hs.

Las semifinales iniciarán el viernes, los cuatro ganadores se aseguran su boleto a la Liga Federal, los cuatro perdedores se medirán por la re ubicación, 5-6 irán a la Liga, mientras que 7mo jugará promoción y 8vo desciende.