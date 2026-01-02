Thiago Fernández deja Vélez y critica a la dirigencia en su adiós

En el último día del 2025, este 31 de diciembre, Thiago Fernández dejó Vélez Sarsfield en condición de libre y ya partió rumbo a España para sumarse a las filas del Villarreal, no sin antes publicar un durísimo mensaje de despedida en sus redes sociales, que incluyó una fuerte crítica hacia la dirigencia actual de la entidad de Liniers por el destrato que sufrió durante los últimos meses.

Tras varios idas y vueltas en la renovación de su contrato, las partes no se pusieron de acuerdo y el Fortín dejó escapar a uno de los pilares del equipo en el gran 2024 que culminó con la consagración en la Liga Profesional. Más allá de que el 1 de diciembre de ese año sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no pudo estar en la definición frente a Huracán, con cinco goles y seis asistencias fue uno de los más determinantes del conjunto de Liniers en el año.

Mientras cursaba su recuperación, hubo ofertas y contraofertas en una negociación que databa desde antes de la lesión, pero todo terminó en los peores términos. Para agosto, ya con el alta médica, la dirigencia anunció el apartamiento definitivo del futbolista ante el fracaso de las charlas. Al volante ofensivo se lo vio luego en redes sociales entrenándose por su cuenta y hasta junto al plantel en las obtenciones de las Supercopas Internacional y Argentina, pero jamás hasta ahora rompió el silencio acerca de su conflicto personal.

En su posteo de despedida, explicó la situación y expuso a los responsables con nombre y apellido, "lamentablemente hoy en día el club está en manos de personas que no están a la altura para manejar tan enorme institución. Personas como Fabian Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Álvarez y Sebastian Pait. La dirigencia no deja de lado sus peleas entre si, y cuando ya todo parecía arreglado para mi renovacion con Augusto Costa, Fabian Berlanga me dijo 'no renueves, te están mintiendo en el contrato', y esta es una de las 100 situaciones que pasaron durante mis dos años de negociaciones, las cuales empezaron gracias a que yo llame al club para renovar".

"Tuve que escuchar que el presidente del club me diga después de un año de jugar, y perteneciendo al equipo campeón, que no había hecho el mérito para renovar el contrato (el cual es un contrato firmado en inferiores, con cláusulas y sueldo de juvenil)", agregó, indignado, Fernández.

"Más allá de todo lo relacionado con la política, me voy con el corazón lleno de Vélez, pero de lo que es Vélez de verdad. La gente que trabaja en el club, desde el seguridad hasta los cuerpos técnicos que tuve a lo largo de mi trayectoria. Me voy con el cariño que me brindaron hasta el último día. Y también agradecerle al verdadero hincha de velez, aquel que en la campaña del 2023 nos acompañó y por suerte en 2024 pudimos devolverle un poco de todo lo que nos dio".

Gianluca Prestianni y Santiago Castro, dos surgidos de las inferiores que tampoco se fueron en buenos términos con la actual dirigencia, le mostraron su apoyo al joven de 21 años comentándole la publicación con emoticones de aplausos.

Thiago Fernández dejó el club que lo vio nacer tras 48 partidos jugados, cinco goles y seis asistencias desde su debut el 21 de abril de 2023 en una derrota frente a Colón por la Liga Profesional de ese año.

Firmó un vínculo con Villarreal hasta junio del 2031 y a partir del 2 de enero deberá presentarse en las instalaciones del Submarino Amarillo con el gran interrogante de si será tenido en cuenta por Marcelino García Toral o saldrá cedido teniendo en cuenta su larga inactividad.