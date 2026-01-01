Paulo Dybala es un ídolo de la Roma y en el último entrenamiento del 2025 publicó imágenes de lo que fue el cierre del día, atajando de manera informal ante sus propios compañeros de la capital italiana.

El cordobés, a quien semanas atrás se lo vinculó con Boca, se ocupó rápidamente de desactivar esa noticia y confirmó que cumplirá contrato con su club.

Referente de la plantilla, Dybala bromeó con algunos futbolistas respecto a sus condiciones debajo de los tres palos mientras tapaba algunas pelotas apelando a sus reflejos y buena ubicación.

Próxima a ser papá por primera vez, el futbolista explicó que su intención era permanecer en Europa para transitar los primeros meses de su bebé. Así desmintió las especulaciones respecto a la posibilidad de volver a la Argentina en este mercado de pases.

Las imágenes del nuevo arquero de la Roma no tardaron en viralizarse y generó muchos comentarios en redes sociales, ratificando la cercanía del ex Instituto con sus hinchas.

Dybala ya rechazó también una oferta millonaria para emigrar a Arabia, un gesto que en la capital italiana aún le reconocen.

Buen momento

La Roma viene cumpliendo una muy buena primera parte de temporada en la Serie A, con 33 puntos está cuarto a 3 unidades del líder Inter.

Por el momento, los capitalinos se mantiene en puestos de Champion. El próximo compromiso será el sábado, visitando a Atalanta por la 19ª fecha. El líder será local de Bologna el domingo desde las 16:45.