Boca vuelve al trabajo físico tras las vacaciones y las fiestas de fin de años, en su búnker de Ezeiza y la continuidad del técnico Claudio Úbeda asegurada en las últimas horas del 2025.

El Xeneize pone en marcha un año que tiene por delante el retorno a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos temporadas de ausencia deportiva y sin caras nuevas en el mercado de pases.

Más bien, lo que ha hecho el conjunto de La Ribera ha sido concretar algunas salidas en condición de libre, por finalización de contrato, como ha sido el caso del histórico Frank Fabra. Al lateral izquierdo se suman Cristian Lema e Ignacio Miramón por la misma condición, mientras que el retorno de muchos otros sólo será por un tiempo determinado, hasta que encuentren un nuevo destino deportiva en el país o el exterior.

La única contratación que se encuentra avanzada es la del extremo colombiano Marino Hinostroza, que por razones no especificadas todavía no se ha concretado.

Marino Hinostrozaes el nombre por el cual ha avanzado Boca, pero todavía no cerró la contratación del colombiano.

Se espera que en cuestión de días, el club haga ruido en el marcado de pases, aunque para el primer paso, no habrá caras nuevas.

Sigue Herrera

Lo que se resolvió casi al mismo tiempo en que se confirmó la continuidad de Úbeda fue la presencia del español Ander Herrera, quien convino nuevo contrato por productividad, considerando el largo tiempo en que estuvo lesionado durante el 2025.

Además, el objetivo del cuerpo técnico será el de recuperar al mejor Edinson Cavani posible y seguir en el camino ascendente con Exequiel Zeballos. Igual, parece poco para todos los objetivos exigidos.

En lo que tiene que ver con los juveniles promovidos, aparecen en esa nómina: Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Andrada y Leonel Flores. No se concretó finalmente lo del cipoleño Valentino Simoni quien saldrá a préstamo para buscar rodaje en la Liga Profesional.

El primer día del año para los jugadores tiene previsto una serie de estudios médicos individuales para dejar el camino preparado al inicio de los trabajos fuertes de esta preparación de verano tan importante.