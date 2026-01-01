La Premier League no para y en el primer día del año programó cuatro partidos que terminaron en empates, entre ellos el 0 a 0 del Manchester City a Sanderland por la 19ª fecha.

El reparto de puntos sin goles fue lo más repetido de este jueves 1° de enero, porque fue también lo que se registró en Liverpool-Leeds y Brentford contra Tottenham. El único estado en el que hubo goles fue en el del Crystal Palace que recibió al Fulham.

Quien terminó celebrando la igualdad del City fue el líder Arsenal que el martes había goleado al Aston Villa de Emiliano Martínez 4 a 1. De esta manera, el conjunto de Londres logró sacarle 4 puntos de ventaja a su escolta que sigue siendo el equipo de Pep Guardiola.

El sábado ya se pone en marcha el capítulo número 19, día en que el puntero visitará Bournemonth desde las 14:30. En el cuerpo técnico del líder trabaja Gabriel Heinze, convocado en esta temporada por Mikel Arteta.

Se abre la número 20

Además de la presentación del Arsenal, el sábado se completará la programación del día con otros tres compromisos.

Aston Villa buscará la recuperación ante Fores a las 9:30 de la Argentina. Wolves será local de West Ham y el Brigthon de Burnley.

Mientras se resuelve el nombre del sucesor de Enzo Maresca en el banco, Chelsea visitará a Manchester City el domingo a las 14:30.