Con la vuelta a las prácticas de los primeros clubes argentinos de cara a la temporada 2026 quedaron dando vueltas en el mercado de pases nombres de mucha experiencia, futbolistas Sub 40 que en muchos casos aún no resuelven su futuro deportivo.

Enzo Pérez en River, Luciano Vietto en Racing y Frank Fabra en Boca son los casos más emblemáticos, pero también está Ever Banega en Newell’s y Sergio Romero del Xeneize que tampoco conformó en su breve paso por Argentinos Juniors.

A Luciano Vietto lo dejaron libre de Racing y el delantero apuntó duro contra el técnico Gustavo Costas.

La nómina es realmente amplia, pero ninguno de los más veteranos que se han quedado momentáneamente sin club ha anticipado su alejamiento de la actividad profesional. Federico Mancuello tampoco continuará en Independiente, mientras que San Lorenzo agudiza el ingenio para no perder a Ezequiel Cerutti y no ha resueto lo que hará con Andrés Vombergar. más joven que los anteriores, pero que perdió terreno en al consideración de Damián Ayuda durante el último tiempo.

En las provincias, Talleres se desprendió de Rubén Botta, mientras que en Unión se despidió Lucas Gamba, el delantero que surgió desde el Federal A.

Los que sí

En la columna de los que cumplieron contrato, pero ya lograron acomodarse en otra institución está Ignacio Fernández que del Millonario retomará a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Ignacio Malcorra parece que finalmente renovará con Rosario Central para encarar juntos la Copa Libertadores. Algo parecido a lo que sucedió con el arquero Jorge “Fatura” Broun.

Ignacio Malcorra, el rionegrino quedó libre en Rosario Central, pero está cerca de renovar para quedarse en el Canalla.

Ander Herrera de Boca, por su parte, cumplió los plazos firmados y acordó renovar en el Xeneize, pero por productividad. Si las lesiones no lo abandonan, será un 2026 de poco compromiso económico por parte del club hacia el español.