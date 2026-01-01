La dirigencia de River Plate confirmó en las últimas horas que el plantel profesional de primera división llegará a San Martín de los Andes este viernes a la noche. Los que integren la delegación del Millonario harán su último entrenamiento en el River Camp de Ezeiza por la tarde y a las 19 partirá en avión charter rumbo a la cordillera neuquina.

Se espera que la llegada sea cerca de las 21 y el arribo al hotel a las 22. Será la primera vez que lleguen de noche ya que las tres anteriores fueron durante el día.

Se espera un recibimiento masivo afuera del Loi Suites Chapelco donde se hospedará la comitiva del club de Núñez. La filial de San Martín de los Andes convocó a todos los hinchas al recibimiento que se hará afuera del hotel. Ahí regalarán banderas y viajarán otras filiales de la región. Debido al cambio de planes en la organización del viaje, no se realizará la caravana de recibimiento que se llevó a cabo otros años anteriores.

Se hizo especial en hincapié en que los hinchas recojan su basura antes de dejar el lugar y que no utilicen pirotecnia. También está prohibido prender fuego. El protocolo de seguridad será estricto para garantizar que el colectivo que traslada al plantel puede avanzar con normalidad los 8 kilómetros que separan al aeropuerto del hotel sobre la Ruta 40.

Está será la cuarta vez que River haga parte de su pretemporada en San Martín de los Andes. Ya estuvo en 2020, 2022 y 2025. Su estadía será menor a la de otras veces ya que se quedarán hasta el viernes 9 ó sábado 10 de enero. El Millonario continuará su preparación en Uruguay donde jugará amistosos con Millonarios de Colombia el domingo 11/01 y Peñarol el sábado 17/01. El debut oficial en la temporada será el domingo 25 de enero contra Barracas Central como visitante.

Recibimiento

La coordinación general quedará a cargo de la Policía de Neuquén, con el apoyo de móviles y efectivos del resto de las instituciones. La prioridad estará puesta en el recorrido que va desde el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) hasta el Chapelco Golf, el complejo donde se hospedará River.

Para garantizar el traslado del micro y, al mismo tiempo, cuidar a hinchas, vecinos y quienes circulen por la zona, se prevén puestos fijos de control, presencia preventiva a lo largo de todo el trayecto y un acompañamiento del micro con móviles policiales. La Ruta Nacional 40 se cortará por completo únicamente durante el paso del micro, ya entrada la noche. Antes y después de ese momento, la idea es sostener vallados en los sectores de mayor concurrencia para ordenar la circulación y evitar acercamientos peligrosos a la calzada.

En ese marco, uno de los grandes atractivos del banderazo es la posibilidad de que vuelva a aparecer la bandera de River, de 300 metros de largo, en un punto emblemático como el lago Lácar, tal como se vio en recibimientos anteriores. Justamente por la magnitud de la convocatoria, se analiza la instalación de un vallado perimetral que impida que la gente se acerque de forma peligrosa a la ruta, con la salvedad de un tramo final donde se prevé algo especial en los últimos 200 metros.

El cierre del operativo, tanto desde Protección Civil como desde Seguridad Ciudadana, vuelve a apoyarse en advertencias concretas: respetar normas de tránsito e indicaciones del personal en los controles, mantener ordenado el movimiento peatonal y evitar conductas que puedan derivar en incidentes. Además, el Municipio recordó que siguen vigentes la Ordenanza Municipal 1031/92 y la Ley Provincial 2.833, que prohíben durante todo el año la utilización, tenencia, fabricación, exhibición y comercialización de pirotecnia, con sanciones y multas para quienes incumplan.