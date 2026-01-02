La Cámara Federal de La Plata decidió que el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena siga al frente de la investigación de la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la financiera Sur Finanzas y su propietario, Ariel Vallejo, empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión fue adoptada por el camarista Jorge Di Lorenzo, quien en una resolución de 41 carillas firmada a las 19.40 del pasado martes 30 de diciembre zanjó una disputa de competencia entre Villena y el otro juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, que actúa como subrogante, según el texto al que tuvo acceso la prensa.

El conflicto se había desatado luego que la fiscal federal Cecilia Incardona intentó que el expediente fuera reasignado al juzgado de Armella, donde ya se tramita otra causa por presunto lavado de dinero que involucra a un club de fútbol y su presunta relación con Sur Finanzas. Este último juez amplió la pesquisa para abarcar al empresario Javier Faroni y la sociedad TourProdEnter LLC, investigada por el desvío de miles de dólares de la AFA en el exterior.

Cómo surgió el conflicto

El planteo surgió cuando ARCA presentó la denuncia y la fiscal Incardona impulsó una investigación preliminar para luego enviarla a sorteo. El expediente recayó en el juzgado de Villena, pero posteriormente la fiscal sostuvo que la asignación había sido “errónea” porque —según argumentó— existía una conexidad objetiva y subjetiva con una causa anterior radicada en el juzgado federal 2, a cargo de Armella.

Entre los fundamentos, Incardona señaló que en ese expediente previo ya se investigaban maniobras de lavado de activos en las que aparecen mencionados Ariel Vallejo, Sur Finanzas, el Club Atlético Banfield Asociación Civil y dirigentes como Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa. Por ese motivo, solicitó formalmente que Villena se desprendiera de la causa, lo que se conoce como un planteo de inhibitoria.

El magistrado se negó y sostuvo que la competencia le correspondía en un duro cruce con la fiscal. Denunció un intento de “sustracción de causa” mediante el “forum shopping” y llegó incluso a denunciar a Incardona ante el Procurador General de la Nación. Villena siguió siempre a cargo de la denuncia de ARCA, resolvió avanzar con medidas e impuso el secreto de sumario. Armella, por su parte, ordenó en su causa a pedido de la fiscalía una batería de pruebas e incluso dispuso detenciones de empleados de Vallejo por intentar obstruir la investigación. Ahora se confirmó que ambas pesquisas seguirán por separado.

El fallo de la Cámara

En su resolución, el camarista Di Lorenzo rechazó los argumentos de la fiscalía y afirmó que no está acreditada, al menos por ahora, la conexidad entre las dos investigaciones. Además, descartó que haya existido un error en el sorteo del expediente.

“Dado que la fiscal ha calificado en más de una oportunidad de ‘errónea’ la asignación de la presente causa mediante bolillero al Juzgado N°1 a cargo del juez Villena, poniendo eventualmente en duda la corrección del sorteo efectuado por esta Cámara, es preciso aclarar que no ha existido error alguno”, sostuvo Di Lorenzo.

El camarista agregó que “cualquier procedimiento de adjudicación diverso habría significado un incumplimiento de las funciones de esa oficina, pues las cuestiones de conexidad subjetiva y objetiva dependen de pronunciamientos jurisdiccionales”.

En la audiencia previa a la decisión de la Cámara, la fiscalía ante esa instancia mantuvo la postura de Incardona y consideró que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield” investigadas por Armella y el uso de los servicios de Sur Finanzas para “colocar” ganancias “ilícitas” y los directivos de la empresa de Vallejo podrían en ese marco ser responsables “de organizar un esquema complejo” para el lavado de dinero.

Pero el juez del Tribunal de Apelaciones no estuvo de acuerdo. “Por el momento, no se aprecia la conexidad”, decidió con argumento en la prueba que hay hasta ahora en ambas investigaciones penales que consideró deben seguir por separado.

Dos investigaciones y una misma fiscal

Con esta definición, la denuncia de ARCA por presunta evasión tributaria y lavado de activos contra Vallejo y Sur Finanzas continuará tramitando en el juzgado de Villena, con intervención de la fiscal Incardona. En paralelo, el juez Armella seguirá adelante con la causa previa por lavado de dinero, también impulsada por la fiscal de Lomas de Zamora.

En ese expediente, Armella incorporó recientemente evidencias vinculadas a las actividades de la empresa designada por la AFA para administrar sus recursos en el exterior, comandada por Javier Faroni. A partir de ese material, revelado por una investigación periodística, el juez ordenó allanamientos en la sede de la AFA y en la vivienda de Faroni en Nordelta, donde incluso se inspeccionó un yate amarrado en una marina privada.

Por ahora, ambos jueces avanzarán en investigaciones paralelas, con causas que se rozan pero que, según la Cámara Federal de La Plata, aún no justifican una unificación. ARCA denunció a Sur Finanzas por evasión tributaria y lavado de activos, la utilización de cuentas vinculadas a personas sin capacidad patrimonial, monotributistas de bajos ingresos o contribuyentes apócrifos.

Según un análisis preliminar, a través de las billeteras virtuales administradas por Sur Finanzas PSP S.A. se operaron $818.000 millones, de los cuales el 31% corresponde a sujetos no categorizados, un 9% a contribuyentes considerados apócrifos y un 27% a monotributistas de escasa capacidad económica acreditada. Con base en esos datos, la Fiscalía consideró que Graciela Beatriz Vallejo, Ariel Vallejo y María Fernanda Sena Argis, utilizando la estructura de Sur Finanzas PSP S.A., habrían cometido al menos dos hechos delictivos.

En primer lugar, se los investiga por la presunta evasión del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios (Ley 25.413) correspondiente a los períodos no prescriptos hasta abril de 2025. Según la hipótesis fiscal, habrían utilizado cuentas a nombre de personas jurídicas, sujetos no categorizados y monotributistas sin capacidad económica, omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del tributo (6‰ para débitos y 6‰ para créditos).

En segundo lugar, la Fiscalía sostuvo que habrían puesto en circulación fondos provenientes de ilícitos tributarios y fraudes financieros, por un total operado de $818.000 millones, con el fin de otorgarles apariencia lícita.

El dictamen destacó que Sur Finanzas habría permitido el ingreso al sistema financiero digital de clientes sin solvencia acreditada, entre ellos sujetos no inscriptos (31%) que movilizaron aproximadamente $223.441 millones, concentrados en grandes operadores no categorizados.

En cuanto al movimiento de personas jurídicas, ARCA registró sumas millonarias operadas por asociaciones civiles y fideicomisos ligados a clubes de fútbol, entre ellos Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.