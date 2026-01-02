Un trágico episodio conmocionó la tarde de este 1° de enero en la ciudad de Plottier, cuando un adolescente desapareció en las aguas del río Limay tras arrojarse al agua y no lograr salir por sus propios medios. El hecho ocurrió en el sector conocido como La Herradura, un área que no está habilitada como balneario.

Según informaron fuentes oficiales, alrededor de las 13 horas la guardia de Defensa Civil recibió un llamado desde la Comisaría 46, alertando sobre la presunta desaparición de un menor en el río. De inmediato se activó el protocolo de emergencia y comenzó un amplio operativo de búsqueda.

De acuerdo a la información recabada, el adolescente, de 14 años, había llegado al lugar junto a su familia desde la ciudad de Neuquén, específicamente desde el barrio Cuenca XVI, para pasar el día en medio de la intensa ola de calor. En un momento, el joven se arrojó al agua acompañado por otro muchacho, quien logró salir, pero el menor desapareció de la superficie.

Desde Bomberos Voluntarios indicaron que guardavidas se encontraban en la zona, pese a no tratarse de un balneario habilitado, y que intentaron intervenir desde un primer momento. Sin embargo, la fuerte correntada del río Limay impidió cualquier maniobra de rescate inmediata.

La directora de Defensa Civil de Plottier, María Figueroa, explicó que en el operativo trabajan de manera conjunta Prefectura Naval Argentina, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Cruz Roja y personal policial, mientras se realizan rastrillajes tanto por agua como por la costa con embarcaciones semirrígidas.

El intenso operativo de búsqueda concluyó pasadas las 21.30 con resultados negativos a pesar del gran esfuerzo realizado. El área de búsqueda abarcó un radio de 2.100 metros. Las tareas continuarán este viernes a primera hora.

Además, se dio aviso al área de Desarrollo Social, y la secretaria del área se hizo presente en el lugar para brindar contención y acompañamiento a la familia, que permanece a la espera de novedades.

En un primer momento, trascendió información que indicaba el fallecimiento del menor, pero horas más tarde Defensa Civil aclaró que el adolescente continúa desaparecido y que el operativo de búsqueda sigue en marcha, aunque hasta el momento no se registraron resultados positivos.

Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad de extremar las medidas de precaución y evitar ingresar a sectores del río que no se encuentran habilitados, especialmente durante jornadas de altas temperaturas y crecida del caudal.