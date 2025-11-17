El polémico partido entre Barracas Central y Huracán tuvo un lamentable episodio al final cuando, tras una discusión entre ambos, el árbitro Andrés Gariano amenazó verbalmente al entrenador Frank Kudelka. El Globo visitó al Guapo, empató 1-1 y se quedó afuera de los octavos de final en un partido repleto de polémicas con fallos arbitrales que favorecieron al local.

Una vez que finalizó el duelo con el empate y la eliminación consumada del conjunto de Parque Patricios, todos los jugadores fueron a reclamarle al árbitro, que terminó siendo escoltado por la policía. Cuando parecía dispersarse el tumulto, el que se acercó a hablarle Gariano fue Kudelka, que muy enojado le reclamó "no te metás conmigo", a lo que el árbitro, detrás de la escolta policia, le respondió: “Vamos a hablar y te voy a romper todo”.

Los polémicos fallos de Gariano

Lo cierto es que Kudelka tenía motivos de sobra para reclamarle al juez del encuentro su actuación. Huracán se puso arriba poco antes de la media hora de juego. A los pocos minutos, Nahuel Barrios pudo haber sido expulsado por una agresión sin pelota. Pero la cosa no terminó ahí: sobre el final del primer tiempo, el árbitro le cobró un penal inexistente al local por una mano de Nehuén Paz que el defensor tenía en una posición natural. En esta ocasión, el arquero Sebastián Meza se lo atajó a Iván Tapia y sostuvo la victoria parcial.

No obstante, en el complemento volvió a suceder lo mismo. Gariano le cobró otro penal a Barracas, esta vez por una mano de Facundo Waller que tampoco dio la sensación de ser sancionable ya que no la tenía alejada del cuerpo. En esta oportunidad, el Guapo si pudo empatar el encuentro por la ejecución de Rodrigo Insúa y de esta manera aseguró su clasificación a los octavos de final.