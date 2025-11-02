Inició la doble fecha de la Liga Nacional de Básquet en el estadio Ruca Che. El Biguá sumó su tercer triunfo en la conferencia sur, donde se impuso a Unión Florida 69-62. Previamente Ferro mostró todo su potencial ante Independiente por 53-89.

Las verdes lograron una gran victoria en casa, El primer cuarto fue para las local (16 - 15) que tuvo el debut de la uruguaya Paula Fernández. En el comienzo del segundo cuarto se mantuvo el dominio del local con buenas anotaciones desde la línea de tres de Agustina Jourdheuil para Biguá y Sol Depetris para Florida. La efectividad de Sofía Zapke pudo permitirle a las dirigidas por Nicolás Grosso ir al descanso 35 a 35.

El tercer cuarto fue de muy bajo goleo para ambos (13 - 9) con pocas conversiones y muchas pérdidas, cuarto que terminó 48 a 44 favorable al local. El resultado estaba para cualquiera, en el último cuarto las de la ribera ajustaron en defensa y mantuvieron la diferencia, que con el correr de los minutos parecía difícil achicar para el equipo de Unión Florida, lo que le permitió al equipo neuquino ganar el encuentro 69 a 62.

Ferro fue muy superior a las rojas en el Ruca Che

Previamente Ferro jugó un gran cotejo ante Independiente. Tras una primera etapa pareja, donde el elenco de Caballitos se fue arriba 20.18 en el primer cuarto, y al descanso 44-32. En el tercer cuarto, las dirigidas por Gabriel Fernández, mantuvieron el control del juego a través del goleo de Fernández y Sampietro, frente a un Independiente que intentó reaccionar sin éxito. En el cierre, el entrenador Remolina dio minutos a las juveniles Quinteros, Remolina y Fernández, que sumaron experiencia en el torneo.

La acción continuará este domingo en el mítico Rucha Che: desde las 18:00 Ferro enfrentará a Biguá, mientras que a las 20:00 Independiente se medirá ante Unión Florida.