En una noche negra, River perdió un partido increíble por 1-0 ante Gimnasia La Plata y el Monumental estalló contra el equipo. Luego de la eliminación de Copa Argentina, el Millonario profundizó su crisis futbolística y sumó una nueva derrota ante un Lobo que se lo llevó con el tanto de penal de Marcelo Torres y dio un paso clave para quedarse en Primera. En el final, los de Marcelo Gallardo tuvieron un penal muy polémico que Nelson Insfrán le terminó atajando a Miguel Borja, lo que profundizó más aún el enojo de los hinchas, que se fueron silbando y cantando contra el equipo.

Parece no terminar esta crisis de River, que a pesar de tener la iniciativa no logró generar peligro real contra el arco de un Gimnasia que encontró al inicio del segundo tiempo un gol impensado tras el penal de Juan Portillo a Bautista Merlini, que Torres transformó en gol. Desde ahí, Gallardo pareció contagiarse de la desesperación mostrada por sus futbolistas e introdujo tres cambios (entraron Borja, Santiago Lencina y Maxi Meza, salió un disgustado Juanfer Quintero) para sacudir a un equipo apático, que llenó de centros al rival pero no hizo trabajar realmente a Insfrán. Mientras tanto, los hinchas manifestaron con fuerza su descontento.

River jugó mal, volvió a perder y llega en crisis al Superclásico. (Foto: Olé)

Y para cerrar una noche de las más negativas del último tiempo, la secuencia que desencadenó la furia de todos los presentes en el Monumental. El árbitro Nazareno Arasa cobró un polémico penal de Gastón Suso a Lucas Martínez Quarta, ratificado tras las protestas del Lobo y la revisión VAR. Con los 9 minutos de descuento largamente excedidos, Borja se hizo cargo pero Insfrán se lo atajó, dándole una victoria inolvidable a Gimnasia, que ganó en el Monumental tras 20 años.

Decepción total para un River que volvió a perder como local y dejó realmente comprometida su clasificación a la próxima Copa Libertadores: marcha en zona de repechaje, a cuatro puntos de Boca, al que enfrentará el próximo fin de semana en La Bombonera. Además, quedó sexto en la Zona B del Torneo Clausura y su clasificación todavía no está asegurada, todos condimentos para que la hinchada local, harta de este momento, despida al equipo con silbidos y cánticos de protesta al unísono.

El Chelo Torres le dio la victoria a Gimnasia

Iban seis minutos del complemento cuando el Lobo se encontró con la chance de ponerse arriba desde los doce pasos. Juan Portillo quiso cerrar a Bautista Merlini para impedir su remate pero se lo llevó puesto y el árbitro Nazareno Arasa cobró penal. Después del llamado del VAR y de revisar largamente la acción, el juez del encuentro ratificó su decisión. Marcelo Torres, el goleador del conjunto platense se hizo

Insfrán fue el héroe y le atajó un penal a Borja

En la última del partido, un córner cayó al área de Gimnasia y el árbitro Nazareno Arasa cobró un polémico penal tras un forcejeo entre Gastón Suso y Lucas Martínez Quarta. Si bien la decisión del colegiado parecía firme, las reiteradas protestas y el tiempo que se tomaron para ejecutar derivó en un llamado del VAR. Arasa fue, revisó y ratificó su decisión ante los altoparlantes. De la ejecución se hizo cargo un Borja que venía de errar en Copa Argentina. Y, para coronar una noche negra del Millonario, Insfrán se lo atajó por su palo izquierdo y mantuvo así la victoria del Lobo.

El enojo de los hinchas tras el 0-1

Después del gol de Torres, un público que ya estaba impaciente por la mala actuación de River terminó de explotar: desde las tribunas bajó el "Jugadores...", cántico que retrató la bronca de la gente en el Monumental.

Minutos después, ante la continuidad de un Millonario que iba sobre el arco rival sin ideas, la furia de los hinchas volvió a manifestarse: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo", fue el grito unificado de los 80 mil presentes en el Monumental ante un equipo que sigue mostrando su mal presente en la cancha.

Colidio dejó la cancha por lesión

El delantero de River debió dejar la cancha a poco de comenzar el partido por una lesión muscular y es probable que sea baja para el Superclásico del próximo domingo. Tras una disputa con Juan Pintado, el ex Tigre se tomó inmediatamente la zona del isquiotibial izquierdo y tuvo que ser reemplazado por el juvenil Cristian Jaime mientras se lo veía con un gesto de gran preocupación. A falta de confirmación, todo indica que es una lesión muscular que compromete su presencia ante Boca.

Silbidos para los jugadores

En la previa del duelo ante el Lobo, el hincha riverplatense continuó expresando su disconformismo con varios de los jugadores. Entre los más reprobados estuvieron el colombiano Kevin Castaño, Facundo Colidio, Paulo Díaz, Miguel Borja y Giuliano Galoppo. Sólo dos de ellos fueron titulares, pero la gente fue contundente a medida que la voz del estadio iba nombrando a los futbolistas y éstos cinco fueron los más chiflados.

Formaciones

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia LP: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Monumental.

La previa

El Millonario figura quinto en la Zona B del Torneo Clausura con 21 puntos, a 9 unidades del líder Rosario Central. A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, una victoria esta tarde aseguraría su clasificación a los octavos de final y continuaría su disputa con Boca por el último cupo vía tabla anual para la Libertadores. Los de Núñez tienen 52 puntos, cuatro menos que Boca, que hoy ganó, es segundo y metiéndose directamente.

Para recibir al Lobo, Gallardo no contará con Gonzalo Montiel, quien arrastra un esguince de rodilla, mientras que Enzo Pérez estará en el banco y podría retornar tras perderse varios encuentros por un corte en la rodilla. El que jugará de arranque será Ian Subiabre, que será uno de los que integre el ataque junto a Facundo Colidio y Maximilano Salas.

Montiel, una ausencia importante para River esta noche.

Por otra parte hay que destacar que en la tarde del sábado se conoció que Stéfano Di Carlo será el nuevo presidente de River por los próximos 4 años. Tras el cierre de los comicios, que tuvieron una participación histórica que involucró a unos 26 mil socios, el candidato del oficialismo se impuso con algo más del 61% de los votos.

Por su parte, Gimnasia (LP) llega sumergido en una dura realidad institucional luego de una asamblea polémica que terminó con disturbios. Llega de perder el clásico ante Estudiantes 2-0, y necesita sumar pensando en la permanencia. Tiene apenas 29 puntos en la tabla anual, cinco por encima de Aldosivi, y no puede descuidarse. En la zona acumula 13 puntos, por lo pronto fuera de zona de clasificación.