El ciclo de uno de los referentes de River está llegando a su final y todo indica que su próxima etapa será en el club que lo vio nacer. Ignacio Fernández está próximo a regresar a Gimnasia y Esgrima La Plata una vez que finalice su contrato con el Millonario, el próximo diciembre. Luego de rumores de vuelta el año pasado, esta vez Nacho y el Lobo mantienen negociaciones para su retorno, que se concretaría independientemente del resultado de las elecciones del 29 de noviembre.

Fernández culminará su contrato a fin de año, lo que dará fin a su segunda etapa en River (estuvo entre 2016 y 2021 para luego emigrar a Atlético Mineiro y retornar a Núñez en 2023) y se acerca su retorno a un Gimnasia que este año evitó el descenso y está próximo a jugar los octavos de final del Torneo Clausura frente a Unión. A pesar de los problemas institucionales del Lobo, la vuelta del volante estaría encaminada.

El futbolista, que cumplirá 36 años en enero, dejó un buen recuerdo en Gimnasia, no solo por haber surgido en las divisiones inferiores, sino también por su aporte decisivo en la temporada 2012/13 de la B Nacional, cuando marcó goles clave que ayudaron al conjunto platense al ascenso a Primera División y a la permanencia en la máxima categoría, donde fue una de las figuras del equipo y captó el ojo de River, que lo incorporó a mediados de 2016. En total, disputó 93 partidos y anotó 15 goles antes de partir a Núñez.

Los números de Nacho Fernández en 2025

Este año, el último del volante vistiendo la camiseta del Millonario, lo vio disputar un total de 31 entre Copa Libertadores, campeonatos locales, Copa Argentina y Mundial de Clubes. En total marcó tres goles y aportó cuatro asistencias. La competencia interna dentro del plantel riverplatense y un flojo rendimiento en el último tiempo lo llevaron a ser más suplente que titular y directamente no sumó minutos en los dos últimos encuentros de River, ante Boca y Vélez.