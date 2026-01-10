La búsqueda de un interno que se había evadido de la Unidad de Detención 32 de Zapala llegó a su fin este sábado, cuando personal de la División Recaptura de Evadidos logró localizarlo y detenerlo en la ciudad de Neuquén, luego de más de un mes de trabajo investigativo.

El 22 de noviembre de 2025 el hombre obtuvo autorización para realizar una salida excepcional hacia el domicilio de su esposa, ubicado en el sector oeste de la capital neuquina. Sin embargo, una vez cumplido el plazo establecido, nunca regresó al establecimiento penitenciario, lo que activó de inmediato el operativo de búsqueda.

Desde entonces, los investigadores siguieron distintas pistas, reunieron información y reconstruyeron movimientos, en una pesquisa que se volvió compleja debido a los antecedentes judiciales y policiales del evadido. Con el correr de las semanas, el trabajo permitió acotar el radio de búsqueda y señalar un domicilio donde podría estar oculto.

Con esos datos, la Justicia autorizó un allanamiento que fue realizado durante la mañana de este sábado. El procedimiento fue exitoso: el hombre fue hallado en el lugar y detenido sin que se registraran incidentes.

Tras la aprehensión, fue trasladado a dependencias policiales para cumplir con las diligencias de rigor y, por disposición de la Oficina de Ejecución Penal de Zapala, quedó ordenado su regreso inmediato a la Unidad de Detención 32, donde continuará alojado para cumplir la totalidad de su condena.