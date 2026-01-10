Un camión perteneciente a la Brigada Nacional volcó este viernes mientras participaba de las tareas de combate de un incendio forestal en la zona de El Hoyo, en la provincia de Chubut. El hecho ocurrió en un sector de difícil acceso, con terreno inestable y visibilidad reducida a causa del humo, en el marco de un operativo que continúa enfrentando condiciones extremas.

Según se informó FM Paraiso de El Bolsón, no se registraron personas heridas y el personal que se trasladaba en el vehículo se encuentra en buen estado de salud. A pesar del incidente, el vuelco no alteró el desarrollo general del operativo, que sigue en marcha con distintos recursos terrestres y aéreos desplegados en la zona afectada.

El episodio expuso una imagen preocupante que refleja la complejidad del trabajo que realizan a diario los brigadistas en la lucha contra el fuego. Los incendios forestales que aún no fueron contenidos obligan a operar en escenarios adversos, con riesgos constantes derivados del relieve, las condiciones climáticas y el avance irregular de las llamas.

El refuerzo neuquino

En ese contexto, Neuquén reforzó el operativo con el envío de 25 brigadistas, además de cuatro camionetas, una cisterna, un minibús y equipamiento logístico. La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo de la provincia, Luciana Ortiz Luna, explicó que el apoyo se da en el marco de un esfuerzo coordinado entre jurisdicciones para enfrentar la emergencia.

“Vivimos este momento con muchísima preocupación y con mucho trabajo, en particular en nuestra colaboración con la provincia de Chubut”, señaló la funcionaria en AM550, al tiempo que destacó el compromiso del personal que continúa trabajando en condiciones exigentes para contener los incendios y proteger a las comunidades y al entorno natural.