Un caso de alcoholemia extrema fue detectado en las últimas horas en la ciudad de Cipolletti durante un control preventivo de tránsito realizado en la intersección de las calles Naciones Unidas y Cobian.

En ese punto, los inspectores detuvieron a un conductor que ya se encontraba inhabilitado para manejar. Al someterlo al test de alcoholemia, el resultado superó el máximo que puede registrar el alcoholímetro, que es de 4,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

El nivel fue tan elevado que el dispositivo no logró establecer un valor final, lo que expuso una situación de riesgo extremo para la seguridad vial.

Desde el Municipio calificaron el episodio como una infracción gravísima y remarcaron que este tipo de conductas ponen en peligro no sólo al conductor, sino también a peatones y a otros automovilistas que circulan por la zona.

Las autoridades locales destacaron además la labor del área de Tránsito y Fiscalización, y señalaron que los controles sorpresa continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad como parte de la política de tolerancia cero frente al consumo de alcohol al volante.