La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, brindó un panorama actualizado sobre la situación de los incendios forestales en la provincia y detalló las principales líneas de trabajo que se llevan adelante desde el organismo a su cargo, en un contexto marcado por condiciones ambientales extremas.

Según informó la funcionaria, actualmente se registran ocho focos de incendio en el territorio provincial, de los cuales dos permanecen activos en las zonas de Quilca y Valle Magdalena.

Ortiz Luna explicó que Neuquén atraviesa escenarios vinculados a los incendios forestales de sexta generación, caracterizados por su alta intensidad, rápida propagación y complejidad operativa, un fenómeno que se replica a nivel global y cuyos efectos se observan con claridad en incendios de gran magnitud como los que afectan a la provincia de Chubut.

En ese marco, destacó que la provincia adoptó una estrategia de ataque rápido al fuego, fortalecida a partir de la experiencia adquirida durante el incendio en Valle Magdalena. Subrayó además la relevancia de contar con medios aéreos alquilados por la Provincia, que permiten una intervención temprana, el traslado de brigadistas y el acceso a zonas de difícil llegada, mejorando la capacidad de respuesta ante focos incipientes.

El problema de las tormentas eléctricas

De acuerdo con los registros técnicos de la Secretaría, desde noviembre se contabilizaron 52 incendios forestales, la mayoría de ellos originados por tormentas eléctricas. Ante este escenario, Ortiz Luna recordó que se encuentra vigente el decreto provincial que prohíbe hacer fuego en todo el territorio, y advirtió que una sola imprudencia puede poner en riesgo a comunidades enteras. Las infracciones, precisó, contemplan multas de acuerdo con el daño ocasionado y son labradas por la Policía, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego y los guardaparques.

La funcionaria también se refirió a la necesidad de avanzar en la implementación de una central única de recepción de emergencias, con el objetivo de que la población disponga de un único número telefónico al cual recurrir ante situaciones críticas, lo que permitiría optimizar los tiempos de respuesta y la coordinación entre organismos.

En relación con la prevención en ríos y lagos, Ortiz Luna explicó que se trabaja de manera articulada con distintas fuerzas en tareas de búsqueda y rescate, y remarcó la importancia de respetar los sectores habilitados y contar con conocimientos básicos de natación. Indicó que la Secretaría dispone de equipos especializados integrados por personal del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, docentes de educación física y profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Finalmente, valoró la regionalización dispuesta por el gobernador Rolando Figueroa, que permitió fortalecer la respuesta territorial ante emergencias y avanzar en la ampliación de la infraestructura operativa, entre ellas la apertura de una nueva base del Sistema Provincial de Manejo del Fuego en Villa Pehuenia, orientada a mejorar la cobertura y la capacidad de intervención en la región.