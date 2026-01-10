El Parque Nacional Lanín confirmó este sábado por la mañana que el incendio forestal detectado en el área de Mallín del Ternero, en el sector de Rucachoroi, se encuentra controlado y sin propagación fuera del perímetro establecido. La información fue difundida a las 9 y da cuenta de un escenario controlado, aunque bajo estricta vigilancia.

El foco ígneo se ubica a una altitud aproximada de 1.695 metros sobre el nivel del mar y, hasta el momento, se desconocen tanto su origen como la superficie afectada. Durante la jornada del viernes, brigadistas del ICE Norte, personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y pobladores de la zona desarrollaron un trabajo coordinado que permitió frenar el avance de las llamas y resguardar sectores sensibles del entorno.

Las tareas operativas fueron reforzadas con el despliegue de un helicóptero y un avión hidrante, recursos que resultaron claves para consolidar la contención del incendio. Para este sábado continúa el operativo con acciones de enfriamiento, control y vigilancia permanente, orientadas a evitar cualquier tipo de reactivación.

Operativo en Valle Magdalena

En paralelo, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos mantiene acciones activas en el área del Valle Magdalena, donde desde las primeras horas del día se desarrolla un dispositivo con tres aeronaves de ala fija y un helicóptero, en coordinación con la Administración de Parques Nacionales.

A las 8, los equipos técnicos detectaron una columna de humo de baja intensidad, lo que permitió orientar con mayor precisión las intervenciones aéreas y terrestres. La zona continúa bajo monitoreo técnico constante, con evaluación permanente de su evolución.

Destacaron que la zona es de difícil acceso, por lo que dos cuadrillas tuvieron que ser transportadas en helicóptero. El incendio se encuentra activo y actualmente trabajan 14 brigadistas forestales, abocados a tareas de ataque directo, evaluación del comportamiento del fuego y aseguramiento del perímetro.

Incendio controlado en Campamento Agua Fría

Por otra parte, se informó que el foco de incendio registrado durante la noche en el sector de Campamento Agua Fría, sobre la Ruta Provincial 23, entre Litran y Pino Hachado, fue controlado tras el trabajo conjunto de los equipos que actuaron en el lugar.

Según el reporte oficial, el incendio se originó a raíz de la caída de un rayo, al igual que el foco detectado el miércoles pasado por la tarde en el cerro Chañy, en un contexto marcado por nuevas tormentas eléctricas registradas durante la tarde de este viernes en la región.

En el operativo intervinieron la cuadrilla del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Villa Pehuenia, con cuatro brigadistas, y Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia, quienes aportaron dos efectivos y una unidad de ataque rápido forestal, realizando tareas de abastecimiento de agua y colaboración directa en el combate de las llamas. Al momento, el incendio permanece controlado en ese sector.

Las autoridades reiteraron el pedido a vecinos y turistas de no encender fuego bajo ningún concepto, extremar las medidas de prevención y dar aviso inmediato ante la detección de humo o cualquier situación de riesgo, en un escenario de alta vulnerabilidad ambiental.