El Gobierno de la Provincia del Neuquén continúa fortaleciendo políticas públicas destinadas a acompañar a las organizaciones de la sociedad civil, reconociéndolas como el primer eslabón de la gestión comunitaria. En este sentido, las asociaciones de bomberos voluntarios y los clubes deportivos fueron incluidas en un convenio que se firmó en 2025 para ser eximidos de los costos de mantenimiento de sus cuentas corrientes en el Banco Provincia del Neuquén.

El acuerdo de colaboración, implementado a través de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas (IPPJ), extiende la bonificación total de comisiones bancarias vinculadas al mantenimiento de hasta dos cuentas corrientes especiales por entidad, durante el período de mandato de sus autoridades registradas.

La adenda que mantiene la vigencia del convenio celebrado en junio pasado fue rubricada por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derecho Humanos, Jorge Tobares, y el presidente del Banco Provincia del Neuquén (BPN), Gabriel Bosco.

Tobares indicó que “estamos llevando adelante una tarea de articulación, de integración entre el banco y el gobierno y fundamentalmente con organizaciones de la sociedad civil que mediante este convenio logran alcanzar beneficios fundamentalmente con cuentas corrientes con una extensión y que significa generar una disponibilidad de un recurso que necesitan para poder volcarlos a las actividades que cada una de las instituciones desarrollan”. Agregando que, "estamos brindando herramientas que son útiles para los neuquinos, para desarrollar una multiplicidad de actividades que hacen a la vida cotidiana”.

Gabriel Bosco explicó “venimos trabajando mancomunadamente desde el año pasado que firmamos el primer convenio para bonificar y eximir a las asociaciones del pago de cualquier tipo de comisión. Con este convenio reafirmamos estas bonificaciones por un año más, las comisiones que no deben pagar están dentro de la cuenta corriente trabajando activamente con el banco y también la pueden utilizar como capital de trabajo para para sus gastos y demás actividades”.

La medida alcanza a bibliotecas populares, centros de jubilados, cooperadoras escolares y hospitalarias, asociaciones de fomento rural y organizaciones vinculadas a la discapacidad. Este año se suman asociaciones de bomberos y clubes deportivos -se estima que para 2026 los potenciales nuevos beneficiarios rondarán en las 253 – sumándose a otras organizaciones.

Además del beneficio económico directo, el convenio promueve la articulación institucional, la simplificación de trámites, y el acompañamiento activo a quienes sostienen espacios comunitarios en todo el territorio provincial.

En los primeros seis meses de aplicación de esta política más de 30 asociaciones civiles o simples asociaciones de distintos puntos de la provincia se acogieron al beneficio. También se sumaron las bibliotecas populares de diferentes localidades.

Estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno y Justicia, Juan Grandi, el Inspector Provincial de Personas Jurídicas, Esteban Junca, y el Gerente Ejecutivo de Comercial y Canales del BPN, Guillermo Seisdedos.