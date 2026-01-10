A un mes de haber quedado eliminada de MasterChef Celebrity, Eugenia Tobal volvió a quedar en el centro de la escena al revelar detalles inéditos de una situación que generó fuerte polémica. Se trata de la crítica que recibió por parte de Germán Martitegui a un brownie que había preparado en homenaje a su mamá, y que, según trascendió en su momento, no habría salido al aire tal como ocurrió.

En noviembre, Ángel de Brito había contado que la actriz estaba muy angustiada por el trato recibido durante esa devolución. Según relató el conductor, el jurado habría utilizado un tono duro y fuera de lugar teniendo en cuenta la carga emocional del plato, algo que generó malestar y que habría sido editado en la emisión final del programa.

Ahora, con más distancia del episodio, Eugenia Tobal decidió hablar en profundidad al aire de Bondi, en YouTube. Allí explicó que atravesaba un momento personal muy delicado, marcado por la grave situación de salud de su perro, que incluso debió ser operado. Ese contexto emocional hizo que viviera la experiencia del certamen con mayor sensibilidad.

La actriz también se refirió al desgaste que implica participar de MasterChef Celebrity. Detalló que no se trata solo del tiempo frente a las hornallas, sino de jornadas extensas, mucha presión y un estrés constante por no saber qué desafío tocará ni cómo resolverlo en tan poco tiempo.

Consultada puntualmente por su vínculo con Germán Martitegui, Tobal fue clara: lo describió como distante y tímido, y aseguró que esa personalidad puede ser interpretada erróneamente como frialdad o antipática, aunque no necesariamente lo sea.

Sobre el recordado brownie dedicado a su mamá, fallecida en 2020, Eugenia Tobal aclaró que no hubo un destrato grave. Según explicó, se trató de una observación menor sobre el plato, pero que la encontró en un momento de mucha vulnerabilidad emocional, lo que amplificó su impacto.

Además, negó rotundamente haber abandonado el reality por decisión propia. Aseguró que no podía renunciar y que su salida fue parte del juego. Sin embargo, reflexionó que no volvería a participar de un reality, no por una mala experiencia puntual, sino porque requiere un carácter y una cintura emocional muy fuertes.

Meses atrás, en una entrevista con Vero Lozano en Chef al diván, la actriz ya había intentado poner paños fríos al rumor de una pelea con Germán Martitegui. Allí sostuvo que no pasó nada grave y que cada jurado cumple un rol dentro del programa, dejando en claro que muchas tensiones forman parte del show televisivo.