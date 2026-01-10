Un siniestro vial se registró este sábado en la Ruta Nacional 22, frente al sector conocido como Chaparro en Plottier, en el carril con dirección este-oeste. Según la información recabada en el lugar, una mujer se encontraba detenida sobre la calzada aguardando la habilitación del semáforo cuando su vehículo fue impactado violentamente desde atrás por otro rodado que circulaba a alta velocidad.

A pesar de la fuerza de la colisión, la conductora del vehículo embestido no sufrió lesiones de consideración y se encontraba en buen estado de salud. El conductor del segundo automóvil también resultó ileso. Sin embargo, una persona que viajaba como acompañante en el asiento trasero de ese vehículo presentó heridas en el rostro y debió recibir asistencia médica.

Minutos después del impacto, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de personal policial, bomberos voluntarios y equipos de salud, quienes brindaron atención al herido y ordenaron el tránsito en la zona, que permaneció parcialmente restringido durante las tareas de asistencia y peritaje.

Las circunstancias del siniestro continúan bajo análisis para determinar con precisión las responsabilidades y la mecánica del choque.