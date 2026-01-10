Un nuevo choque protagonizado por un joven borracho al volante generó indignación durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Centenario, sobre la Ruta Provincial 7. El siniestro ocurrió alrededor de las 0:20, frente a la estación de servicio Puma, cuando un conductor de 20 años circulaba a alta velocidad en un Volkswagen Bora por la mano Neuquén–Centenario y perdió el control del vehículo.

Tras el primer impacto contra la base de una luminaria, el auto se desvió hacia un costado de la calzada y, en una maniobra descontrolada, cruzó marcha atrás la colectora Nelson Mandela, donde terminó colisionando con la parte trasera contra un poste del tendido eléctrico, que quedó severamente dañado. El conductor se encontraba consciente y presentaba golpes en la espalda.

Personal del Hospital Natalio Burd asistió al joven en el lugar y lo trasladó en ambulancia para su evaluación médica. Antes del traslado, efectivos de Tránsito de la Comisaría Villa Obrera le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,00 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

El hecho provocó malestar entre otros automovilistas, quienes señalaron a Centenario Digital que el joven había realizado maniobras peligrosas y sobrepasos a gran velocidad kilómetros antes, en la zona del ex peaje. Algunos testigos aseguraron que el vehículo circulaba a más de 160 kilómetros por hora y que se dirigía a presuntas picadas en el autódromo local.

Tras recibir el alta médica, pasadas las 2 de la madrugada, el conductor fue sancionado por personal policial, que procedió a la retención de la licencia de conducir y a labrar la infracción correspondiente. El vehículo fue entregado a su padre, en el marco de las actuaciones administrativas iniciadas por el siniestro.