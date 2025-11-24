Luego de otro duro golpe que le puso fin al 2025 para el olvido de River tras la derrota 3-2 frente a Racing, el que no ocultó su disconformidad fue Marcelo Gallardo. En conferencia de prensa, el entrenador catalogó de "pésimo" el segundo semestre del año, pero se plantó y aseguró su continuidad de cara al 2026.

"Yo no le voy a escapar a este momento, voy a dar la cara como tiene que ser, como me lo he ganado", fue una de las frases más resonantes del Muñeco en una rueda de prensa donde buscó mostrarse fuerte: "He tenido varios golpes duros en la vida y acá estoy parado, y seguiré parado más allá de lo que venga. Si alguno está esperando que yo le escape a este momento está totalmente equivocado".

En cuanto al análisis de un año tremendamente negativo para el Millonario, el entrenador expresó: "Indudablemente, no fue un año que pudimos sacar adelante. No fue el final de año como hubiesemos querido, con objetivos en juego hasta el final. Eso nos pone en un lugar muy incómodo, en el que hay que hacerse cargo". Con respecto a si tenía cosas que reprocharse, Gallardo aplicó el "modo guardia alta" y evitó ahondar en responsabilidades: "Mi revisión es para adentro, yo no vengo a exponer a nadie. Si querés que me desnude adelante de todos no lo voy a hacer. Tengo hecho mi diagnóstico y lo hablaré con las personas que corresponden. Es un año malo, eh. Pero también tuve otros buenos".

Ante la pregunta sobre la planificación con vistas a 2026 y las posibles modificaciones en el plantel, expresó: "Nos volveremos a reunir dentro de dos días, comunicar las cosas que haya que comunicar, empezar con eso”. Por último, dejó en claro su postura de volver cuanto antes a las prácticas: “Comunicar cuándo volvemos, que seguramente será antes de las Fiestas para trabajar y necesitamos el tiempo para volver. No hemos parado en todo el año, nos ha costado el último trimestre desde lo físico, mental y futbolístico".