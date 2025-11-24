Nicole, una oficial de 25 años de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, rompió el silencio luego de su suspensión por subir videos eróticos usando el uniforme reglamentario en TikTok. La joven explicó que la situación se dio por necesidades económicas y que no esperaba la magnitud de la repercusión que generaron sus publicaciones.

“Me enteré por un sumario administrativo que estaban investigando mi contenido. Sabía que podía haber una falta, pero nunca imaginé que todo esto iba a pasar. Lo hice por necesidad”, declaró Nicole en Telenoche. La oficial se mostró arrepentida y afirmó que espera la resolución de la investigación interna: “Soy consciente de que me pueden dar la baja. Fue un error de criterio y pido disculpas por grabar con el uniforme”.

Nicole también aclaró que trabaja de manera particular fuera de la fuerza y que otras mujeres que aparecen en sus videos también generan contenido propio. Además, sostuvo que no es un caso aislado dentro de la policía: “Hay compañeras y compañeros que también tienen un segundo trabajo”, comentó.

Durante la entrevista, la oficial reveló problemas personales recientes: estuvo internada y bajo tratamiento neurológico en junio, mientras atravesaba hostigamiento y acoso sexual por parte de su expareja. “Todavía no tengo el alta neurológica, pero sí la psiquiátrica”, señaló. También negó rumores sobre su lugar de residencia: “No vivo en un barrio privado y esa casa no es mía”.

El caso trascendió el ámbito policial y ahora la Justicia Federal está involucrada. Un abogado solicitó que se investigue la situación como posible trata de personas con fines de explotación sexual, vinculando a Nicole con una serie de cuentas de redes sociales que publican contenido erótico monetizado y que incluyen producciones compartidas con otras jóvenes.