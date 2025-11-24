En el cierre de la jornada de lunes, Gimnasia La Plata dio el golpe al vencer a Unión por 2-1 y acceder a cuartos de final del Torneo Clausura. El Lobo afianzó su muy buen presente en el estadio 15 de Abril y, de la mano de los goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez bajó al Tatengue, que descontó pero no pudo evitar el cuarto triunfo al hilo del elenco platense, que está entre los ocho mejores, donde se medirá ante Barracas Central.

En un cotejo que tuvo momentos para los dos, el equipo de Fernando Zaniratto superó un inicio complicado para, en su primer ataque serio, ponerse en ventaja de la mano del oportunismo de Panaro. Poco después, el Lobo pegó de nuevo con un córner en el que Enzo Martínez ganó de cabeza y puso el 2-0. El segundo tiempo, un Unión que salió decidido a empatar lo complicó y descontó con un tremendo gol de Tarragona y tuvo sus chances para empatar. Pero Gimnasia, que también pudo de aumentar de contragolpe, terminó resistiendo para, al final, llevarse un gran triunfo que amplía su muy buen momento y le entrega el pase a cuartos, donde enfrentará a Barracas Central.

Unión 1-2 Gimnasia (LP), los goles

En un ataque directo, el conjunto platense encontró la ventaja en su primera acción clara del encuentro. El colombiano Alejandro Piedrahita le ganó la espalda a Lautaro Vargas y sacó un centro raso que el arquero Matías Tagliamonte manoteó pero no pudo retener. En el rebote apareció Manuel Panaro llegando por detrás y estableció la ventaja para el Lobo.

A los 24 minutos, Gimnasia aprovechó ese envión positivo y, mediante la pelota quieta, estiró la distancia ante un perplejo Tatengue. Un córner de Nicolás Barros Schelotto cayó al punto penal, Enzo Martínez ganó de arriba y puso el 2-0 con un cabezazo de pique que venció la resistencia de Tagliamonte.

Si bien el Lobo pareció tener el duelo encaminado, Unión salió con otra cara al segundo tiempo y logró descontar con un tremendo golazo. Luego de un centro de Julián Palacios, el despeje hacia arriba fue capturado por Cristian Tarragona, quien ensayó una chilena espectacular que le rompió el arco a Nelson Insfrán y se convirtió en el 1-2 del elenco santafesino.

El Lobo tuvo el tercero

En el momento más entretenido del partido, Gimnasia pasó de sufrir la embestida de Unión que se le venía a tener su ocasión más clara para ponerse 3-1. En un contragolpe, la pelota le quedó a Piedrahita en posición de gol y el colombiano se la cedió a Marcelo Torres, que se acomodó para la zurda y sacó un remate colocado que vencía al arquero pero apareció Maizon Rodríguez para rechazar en la línea de gol y evitar una nueva caída de su valla.

Formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahíta; Marcelo Torres.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

La previa

Además de la ventaja por la localía, Unión llega al duelo con una racha de cuatro partidos al hilo sin perder: venció 3-0 a Defensa y Justicia, se impuso por la mínima sobre Newell’s en Rosario y, en sus últimas dos presentaciones, empató sin goles contra Barracas Central y Belgrano de Córdoba. Sin embargo, a los de Leonardo Madelón no les alcanzó para meterse en la Copa Sudamericana vía tabla anual.

Por su parte, Gimnasia llega en un buen momento: el Lobo platense llega al encuentro con una notable racha de resultados después de perder el clásico contra Estudiantes. Le ganó a River 1-0 en el Monumental, venció 2-0 a Vélez y goleó 3-0 a Platense en Vicente López, resultado que le aseguró el boleto a playoffs. En medio de un contexto institucional complejo, con elecciones el próximo fin de semana, Fernando Zaniratto agarró al equipo y logró sacar los resultados necesarios para clasificar a los octavos en la séptima ubicación con 22 puntos, además de mantener la categoría, misión que en un momento parecía comprometida.