Martes 25 de Noviembre, Neuquén, Argentina
NUEVA CARRERA

Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 este fin de semana

El piloto argentino competirá en la 23ª fecha del campeonato en el Circuito Internacional de Lusail, que incluye una carrera sprint el sábado.

Por Redacción

Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 12:29
Colapinto corre en Qatar este fin de semana

Este fin de semana, el piloto argentino Franco Colapinto representará a Alpine en el Gran Premio de Qatar, la 23ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. La competencia se desarrollará en el Circuito Internacional de Lusail, escenario que ofrece un trazado de 5,418 kilómetros con 16 curvas desafiantes.

El evento contará además con una carrera sprint el sábado, una modalidad que aporta mayor emoción y estrategia a la jornada previa a la carrera principal del domingo. 

El neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull, fue el último ganador en Qatar y también se impuso en la edición anterior, consolidándose como uno de los grandes favoritos para esta fecha.

