Los Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila tuvieron trabajo en la noche del domingo, cuando la temperatura en Neuquén había llegado hasta los 36ºC en distintas localidades. Alrededor de las 22 los mismos fueron alertados por un incendio en el Centro de Clasificación de Residuos de la ciudad.

Se habían desatado distintos focos de incendio, de gran magnitud en el Centro municipal, lo que obligó a un amplio despliegue de las autoridades para evitar que las llamas sigan extendiéndose.

Tras ingresar el alerta y confirmar que el siniestro era positivo, se activó el protocolo y se convocó al personal mediante VHF y sirena. El mismo presentaba rápida propagación y varios focos activos.

El Móvil 7 salió de la estación con la siguiente dotación del Sargento Primero Ibarra, Sargento Palacios, Bomberos Sánchez, Acuña, López y Arias

Al arribar al lugar, se pidieron refuerzos y llegó una segunda dotación, ya que el foco seguía activo. En este móvil llegó el Cabo Primero Espinoza y Bombero Pérez.

Se realizaron tareas de enfriamiento en toda la zona afectada, abasteciendo al Móvil 7 desde la central para continuar con los trabajos. El operativo finalizó alrededor de la 1, con el retorno a base tras casi tres horas de arduo trabajo.

Hasta el momento no se informó sobre heridos o daños materiales. Además se investigarán las causas del incendio y se evaluarán los daños.