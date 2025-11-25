Un vehículo secuestrado por Tránsito Municipal en San Antonio Oeste desapareció misteriosamente del predio de resguardo y, como si fuera un mal chiste, su dueño fue visto circulando nuevamente con él por las calles de la ciudad. La denuncia ya llegó a la Comisaría 10° y la justicia investiga lo que parece un insólito episodio de negligencia institucional.

El caso comenzó el pasado sábado 22 de noviembre, cuando inspectores de Tránsito retuvieron un Renault Sandero gris en un operativo sobre calle Belgrano, entre Sarmiento y Pellegrini. El motivo era claro: el conductor no tenía la documentación en regla y el vehículo debía quedar bajo custodia en el predio municipal. Hasta ahí, todo dentro de lo habitual. Con un simple trámite el primer día hábil y el pago de una multa correspondiente, volviía a manos de su dueño.

Sin embargo, apenas dos días después, el lunes 24 de noviembre, feriado con fines turísticos la historia dio un giro digno de una serie policial. Un inspector constató que el auto ya no estaba en el depósito. El portón, las llaves, la vigilancia: todo parecía haber fallado. Y lo más grotesco llegó después, cuando agentes vieron al propietario manejando tranquilamente el mismo Sandero por las calles de San Antonio Oeste, como si el secuestro nunca hubiera existido.

La situación expone una falla monumental en el sistema de control municipal. Además, el episodio desnuda la fragilidad de los procedimientos oficiales. El municipio, que debería garantizar orden y seguridad, queda ahora bajo sospecha. La denuncia en la Comisaría 10° no solo apunta al dueño del vehículo, sino también a la responsabilidad institucional: un predio de resguardo que no resguarda nada es, en sí mismo, una burla a la comunidad.