La emisión de Intrusos comenzó con un tono inusualmente sombrío cuando Rodrigo Lussich y Adrián Pallares decidieron poner en pausa la celebración por el reciente Martín Fierro Latino para comunicar una noticia que impactó al equipo y al mundo del espectáculo. En lugar del clásico arranque descontracturado, ambos conductores se mostraron visiblemente afectados por la situación que atraviesa Mecha Portillo, figura clave detrás de cámara y presencia histórica del ciclo.

Rodrigo Lussich tomó la palabra con seriedad y explicó que la productora enfrenta una neumonía bilateral severa que la mantiene internada en terapia intensiva. Según relató, el cuadro la obligó a ser conectada a un respirador y se encuentra transitando un momento extremadamente crítico. Su voz transmitió angustia al pedir una cadena de oración para acompañar a quien, aseguró, no solo es una compañera de trabajo, sino una parte fundamental de su vida profesional y personal.

La noticia impactó aún más al recordar que Mecha Portillo había viajado con el equipo el último fin de semana a Jujuy, donde acompañó a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en el cierre de la gira teatral Socios al Desnudo. El regreso, que debía ser motivo de alegría por el éxito de la obra, se transformó inesperadamente en el inicio de una batalla que nadie vio venir.

Rodrigo Lussich describió a Mecha Portillo como una luchadora incansable, una mujer que atravesó múltiples desafíos con dignidad y fortaleza. Sus palabras, cargadas de emoción, destacaron el afecto y la admiración que siente por ella. “Nunca me dio vergüenza caminar la vida a su lado”, expresó conmovido, dejando al descubierto el fuerte vínculo que los une desde hace años.

A su lado, Adrián Pallares intentó sumarse al mensaje de apoyo, aunque la emoción le complicó encontrar las palabras adecuadas. Con la voz entrecortada, manifestó su deseo de verla recuperada cuanto antes. “Fuerza Meche, te esperamos para seguir juntos”, dijo, mostrando el impacto humano que atraviesa el equipo.

La noticia generó una ola de solidaridad en las redes sociales y entre colegas del medio, que multiplicaron mensajes de apoyo para Mecha Portillo. La expectativa ahora está puesta en su evolución y en que pueda superar este complejo momento de salud.

Mientras tanto, Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y todos los integrantes de Intrusos continúan acompañando a su compañera con esperanza, afecto y la certeza de que su fortaleza será clave una vez más.