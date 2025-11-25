En un episodio que sorprendió a todos los presentes, José Luis “El Puma” Rodríguez protagonizó un tenso cruce con el personal de un vuelo comercial en pleno proceso de embarque. Lo que parecía un regreso tranquilo desde Quito hacia Miami terminó en un escándalo que quedó registrado en video y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según relataron testigos del vuelo, la tensión comenzó cuando la tripulación le indicó al cantante que parte de su equipaje no cumplía con las normas de ubicación exigidas por la aeronáutica comercial. Como suele ocurrir en estos casos, las azafatas le habrían explicado la situación con cordialidad, pero la respuesta de José Luis “El Puma” Rodríguez de 82 años fue más dura de lo esperado, lo que elevó la temperatura del momento.

El conflicto escaló al punto de requerir la intervención del capitán, quien se acercó personalmente al asiento de José Luis “El Puma” Rodríguez. El comandante, firme en su decisión, no sólo insistió en la necesidad de cumplir con las reglas del equipaje, sino que además consideró que la actitud del cantante constituía un episodio de indisciplina grave, suficiente para ordenar su descenso inmediato de la aeronave.

Consciente de que la situación se había vuelto crítica, José Luis “El Puma” Rodríguez tomó su celular y comenzó a grabar mientras intentaba justificarse ante los pasajeros. En su tradicional tono caribeño, aseguró que no había agredido a nadie y pidió disculpas por los inconvenientes generados, intentando calmar los ánimos antes de que se sellara su suerte en el vuelo.

El gesto, sin embargo, no modificó la postura del capitán. A pesar del pedido del propio José Luis Rodríguez y de algunos pasajeros que intentaron mediar, la decisión ya estaba tomada. El piloto mantuvo su postura inflexible, recordándole al músico que, en cuestiones de seguridad, su palabra era la última dentro del avión.

Finalmente, José Luis “El Puma” Rodríguez tuvo que retirarse de la cabina en medio de miradas curiosas y murmullos que recorrían todo el pasillo. Entre reclamos, disculpas y tensión, el artista abandonó el vuelo y quedó a la espera de una reprogramación para poder continuar su viaje hacia Miami.

El episodio reaviva la figura polémica del cantante, que a sus 82 años continúa siendo protagonista tanto arriba de los escenarios como en situaciones inesperadas. El video ya circula por todas las plataformas, alimentando el debate sobre los límites de la autoridad aérea y el comportamiento de las celebridades cuando viajan como cualquier otro pasajero.