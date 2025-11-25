Un nuevo accidente volvió a poner en evidencia la trampa mortal que significa transitar la Ruta Nacional 151. Un camión de caudales de Prosegur se descontroló y provocó un triple choque que involucró además a una Toyota Hilux y a una Volkswagen Surán. Los bomberos debieron rescatar al personal de seguridad que quedó atrapado en el vehículo mayor. Afortunadamente sólo hubo heridos leves, pero el episodio desnuda una vez más el deterioro alarmante de la ruta.

El hecho ocurrió pasadas las 13.30 en el kilómetro 131 de la ruta Nacional, entre la torre del acceso principal a Catriel y el Cámping de Petroleros Privados. Según trascendió, las pronunciadas ondulaciones del asfalto en ese sector fueron el detonante. El conductor del camión blindado perdió estabilidad y terminó cruzándose de carril de manera brusca.

Esta maniobra intempestiva, obligó al conductor de la Toyota a mover el volante desesperadamente para evitar el impacto. Esto, sin embargo, derivó en un golpe contra la Suran conducida por un hombre de 25 de Mayo. La cadena de colisiones fue inevitable, y el caos se apoderó de la calzada.

Además, el conductor del camión de Prosegur quedó atrapado en la cabina y debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios de Catriel. La imagen de los uniformados trabajando contrarreloj para liberar al chofer, mientras el tránsito se paralizaba y los curiosos se agolpaban en la banquina, refleja la tensión de un mediodía que pudo terminar en tragedia. El resto de los ocupantes recibió asistencia médica, aunque ninguno sufrió lesiones graves.

A la par, Policía y personal hospitalario desplegaron un operativo para ordenar el tránsito y asistir a los heridos. Los vehículos que circulaban desde la zona norte fueron desviados hacia Primeros Pobladores, en un intento de descomprimir la congestión que se extendió por varios kilómetros. La ruta, convertida en un embudo, volvió a mostrar su fragilidad estructural y el impacto directo en la vida cotidiana de quienes dependen de ella.

En definitiva, lo ocurrido no es más que el síntoma de un problema mayor: el pésimo estado de la Ruta 151, una vía estratégica para la comunicación de la región y puerta de ingreso a Vaca Muerta, que acumula ondulaciones, baches y falta de mantenimiento. Aunque la semana pasada, luego de una reunión del gobernador Alberto Weretilneck con el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego santilli, Vialidad Nacional comenzó con trabajos sobre la traza.