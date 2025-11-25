Este miércoles 25 de noviembre, Lanús recibirá a Tigre en un partido que definirá al último equipo que avanzará a los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 21.30 en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez y podrá seguirse en vivo por TNT Sports Premium. El árbitro designado para la contienda es Leandro Rey Hilfer, con el sanjuanino Fabrizio Llobet a cargo del VAR.

Lanús llega con el ánimo en alto tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana al vencer en definición por penales al Atlético Mineiro de Brasil, en un partido que terminó 0 a 0 y en el que el arquero Nahuel Losada fue protagonista fundamental.

En el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se posicionó segundo en el Grupo B, con 30 puntos, apenas uno menos que Rosario Central, líder de la zona.

Por su parte, Tigre tuvo una campaña irregular en la primera fase, sumando 22 puntos en 16 fechas, lo que le permitió alcanzar la séptima plaza y acceder a los playoffs, aunque enfrentará un desafío complicado ante un Lanús en buen momento.

El ganador de este duelo accederá a los cuartos de final, donde lo espera Racing Club. El conjunto de Avellaneda logró un emocionante triunfo por 3 a 2 frente a River Plate, con un gol decisivo en el último minuto de Gastón Martirena.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. Director técnico: Mauricio Pellegrino.

Tigre: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Tomás Cardona, Ramón Arias, Guillermo Soto; Sebastián Medina, Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. Director técnico: Diego Dabove.

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez