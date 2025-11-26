Un oficial de la Policía de Río Negro evitó una tragedia en la costanera de Viedma, cuando un hombre comenzó a hundirse en el sector conocido como Barco Hundido, a pocos metros del puente nuevo. Gracias a su rápida reacción y a la colaboración de vecinos, logró salvarlo tras una intensa maniobra en una zona de fuerte corriente y gran profundidad. El hecho ocurrió en una tarde calurosa, mientras numerosas personas se refrescaban en el río.

El protagonista fue el Oficial Inspector David Llanca, quien se encontraba de franco y presta servicios en el Ministerio de Seguridad y Justicia. Al observar que un hombre era arrastrado por la corriente y no lograba mantenerse a flote, decidió intervenir de inmediato. “En ese momento no hubo tiempo para pensar, solo para actuar. Entré, lo tomé firme y lo mantuve a flote hasta tenerlo seguro”, relató.

Llanca se arrojó al agua y nadó con fuerza hasta alcanzarlo, demostrando preparación y compromiso. “En estas situaciones se te cruzan muchas cosas por la cabeza, pero también aparece lo que uno tiene dentro: la formación, el instinto y las ganas de ayudar”, agregó el oficial, destacando el valor de la vocación de servicio. Mientras sostenía al hombre, varias personas desde la costa se sumaron para ayudar en el tironeo final que permitió sacarlo con vida.

El Oficial Inspector David Llanca estaba de franco cuando advirtió la situación de peligro y se arrojó al río

La acción conjunta y la rápida intervención del oficial fueron claves para evitar una tragedia en una de las zonas más profundas del Río Negro. El Ministerio de Seguridad y Justicia reconoció públicamente la valentía de Llanca, subrayando que su accionar refleja la verdadera vocación policial: actuar sin dudar para proteger la vida de los demás, incluso poniendo en riesgo la propia.

El organismo provincial destacó que la entrega absoluta del oficial es un ejemplo de profesionalismo y coraje que enorgullece a toda la Policía de Río Negro. El rescate en la costanera de Viedma se suma a otros hechos donde la presencia activa de las fuerzas de seguridad resultó determinante para preservar la vida y la integridad de los ciudadanos, reafirmando el compromiso institucional con la comunidad.