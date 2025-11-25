Se cumplen 5 años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, figura icónica del fútbol argentino y del mundo. Los clubes donde pasó Diego lo recordaron de la mejor forma, incluso su cuenta oficial de Instagram, que volvió a publicar tras un año.

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí; sin embargo, sigo aquí, resucitando” puso la cuenta de Maradona en redes sociales, con una foto del Diego DT de la selección y la canción “Como la Cigarra” de María Elena Walsh, cantada por Mercedes Sosa. Con esta aparición, la cuenta oficial publicó tras un año generando una gran cantidad “Like”.

Por su parte Boca elevó un sentido video con la estatua donde los hinchas ponen flores en su media derecha, emulando la icónica imagen de Dalma jugando con el padre en Nápoles.

Además Gimnasia, último club donde pasó Maradona como DT, realizó un homenaje en el partido disputado el lunes con triunfo 2-1 sobre Unión, colocando un parche en el pecho recordando a quien estaba en la institución en el momento de su partida.

la camiseta de Gimnasia ante Unión el lunes por la noche

“Te vemos, te soñamos, te esperamos” así lo recordó Argentinos Juniors, institución donde se formó, y debutó en primera, con un video mostrando sus comienzos, y el día de su despedida.

Cruzando el charco, el mencionado club italiano se acordó de su máximo ídolo, publicando una imagen con la camiseta celeste, el símbolo de infinito en el medio y la frase “Diego sos eterno”.

El mundo del fútbol, recuerda a Maradona, icono de la cultura argentina y del fútbol mundial, que se convirtió en eterno el 25 de noviembre del 2020, a sus 60 años.