En La Bombonera, Boca derrotó a Talleres de Córdoba 2 a 0 por los playoffs del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El equipo que dirige Claudio Úbeda llegaba con un gran envión anímico y es uno de los candidatos al título, tomó nota de la eliminación como local de Rosario Central y no falló ante su gente.

En racha y con mucho poder de gol, el Xeneize resolvió el primer tiempo gracias a eso ya que en el juego colectivo se vio superado por un rival cordobés que cuenta con una gran tenencia de pelota en mitad de cancha, pero que erró hasta de penal para llegar al festejo.

La mitad de cancha fue toda visitante, la dupla Leandro Paredes y Milton Delgado se vio superada en el local, pero al campeón del mundo le bastó un tiro de esquina para marcar la diferencia. Desde su pegada por la derecha le cayó la pelota a Lautaro DI Lollo que con un gran cabezazo sorprendió a Guido Herrera. El 1 cordobés tocó la pelota, pero no llegó desviarla por completo y la aparición de Miguel Merentiel completó la tarea para la apertura del marcador a los 28.

En Talleres no lo podrían creer y encima, a los 44, Mateo Cáceres malogró el penal que le adivinó Agustín Marchesín. Una mano de Exequiel Zeballos en su retroceso no le dejó alternativa a Sebastián Zunino que señaló la pena máxima, pero ni así logró llegar al gol el equipo de Carlos Tévez que se fue al descanso injustamente en desventaja.

De entrada

La definición del partido se produjo muy rápido, a la vuelta de los vestuarios y de nuevo por intermedio de Merentiel. Apenas 20 segundos tardó el uruguayo en sacudir la red, empujando un gran centro de Lautaro Blanco que trepó por la izquierda y sacó un gran centro al segundo palo que encontró a su compañero de frente al arco.

El impacto fue muy duro para el visitante que si bien dispuso de alguna chance más, sufrió el poderío Xeneize. Sólo Herrera mantuvo a Talleres en partido, pero lo mejor para su equipo había pasado en el primer tiempo

Claudio Úbeda preservó al goleador y Leandro Paredes, le dio rodaje a Rodrigo Bataglia, Ander Herrera y Edinson Cavani para seguir soñando y ahora se viene un partidazo contra Argentinos Juniors de nuevo en La Bombonera, en una promesa de partidazo.

Acciones del segundo tiempo

21:57 final del partido.

46 Minutos del ST. Fiesta en las tribunas de La Bombonera, Boca lo gana con comodidad en el final. Ya descansan Paredes y Merentiel. Ingresaron Ander Herrera y Edinson Cavani.

12 Minutos del ST. Boca muy cerca del tercero. Pase de Zeballos para Palacio que fue perdiendo posibilidades con el control dentro del área.

20 segundos del ST. Gol de Boca, Merentiel. El local lo define apenas sale del vestuario. Proyección de Blanco por la izquierda, gran centro al segundo palo y el ingres o del delantero de frente al arco para sacudir la red.

21:07 Comenzó el segundo tiempo.

Acciones del primer tiempo

45 Minutos. Cáceres patea el penal. Palo izquierdo de Marchesín que adivina y mantiene la victoria parcial de Boca.

43 Minutos, penal para Talleres. Zeballos tocó la pelota con la mano. Oportunidad para la T.

28 Minutos. De un tiro de esquina evitable por parte de Talleres, gol de Boca. Merentil. La pelota parada en los pies de Paredes, desde la derecha. Centro abierto y gran salto y cabezazo de Di Lollo que Herrera apenas llega a tocar, la pelota pareció ingresar, pero ante la duda llegó el delantero uruguayo para empujarla con la frente al fondo del arco.

23 Gran jugada colectiva de Talleres que terminó con Galarza definiendo ante Marchesín que tapó con todo su cuerpo y mantiene el 0 a 0.

18 Minutos. Aunque Boca dispuso de la más clara hasta el momento, el trámite lo maneja Talleres que lo complica al dueño de casa y lo hace jugar incómodo a Paredes en la mitad de la cancha.

9 Minutos. La primera clarísima para Boca. La armaron entre Paredes y Merenetil, Giménez le erró al arco en la definición con el pie abierto.

6 Minutos. Sigue llegando Talleres. El conjunto cordobés presiona en campo rival y remata al arco. Falta puntería, pero controla el partido por el momento el conjunto visitante.

2 Minutos. Se salva Boca, Talleres lo va a presionar y le recuperó una pelota bien arriba. El remate de Portilla sale apenas ancho sobre el palo izquierdo del arco defendido por Marchesín.

20:02 Comenzó el partido.

Síntesis

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Goles: PT 28’ Merentiel (B). ST 20 segundos Merentiel (B).

Cambios: ST 4’ Federico Girotti por Cáceres (T), 25’ Tomás Belmonte por Merentiel (B), 26’ Emanuel Reynoso por Portilla (T), 32’ Edinson Cavani por Giménez (B) y Ander Herrera por Palacios (B), 38’ Rodrigo Bataglia por Paredes (B) y Kevin Zenón por Zeballos (B), 40’ Fabián Bustos por Rick y Emiliano Chiavasca por Ortegoza.

Árbitro: Sebastián Zunino.

La previa

En su mejor momento del año, Boca llega al cruce de los octavos de final como amplio favorito ante el elenco cordobés. Fue puntero del grupo A con 29 unidades y segundo en la tabla anual, lugar que lo depositó en la siguiente Copa Libertadores de América.

Para recibir a la “T”, el técnico Úbeda recupera a Rodrigo Battaglia de una lesión que lo tuvo 4 partidos afuera. El mediocampista estará en el banco ya que Milton Delgado llega de gran forma como compañero de Leandro Paredes en el círculo central. Los que sí vuelven al 11 son Lautaro Di Lollo por Nicolás Figal y Milton Giménez por Ander Herrera.

Tévez lueve como DT a La Bombonera después de 3 años

Por su parte Talleres, que tendrá la vuelta de Carlos Tevez a La Bombonera luego de tres años, consiguió una serie de buenos resultados que lo mantuvo en la categoría y lo metió en octavos de final en el Grupo B con 21 puntos.

En la previa, el ex delantero fue ovacionado por toda la cancha y recibió una camiseta de recuerdo, en manos de Marcelo Delgado, titular del Consejo de Fútbol de la institución. Además de agradecer saludando con sus manos, el ahora técnico de Talleres se fundió en un afectuoso saludo con Úbeda antes de meterse en el banco de suplentes.

Para este playoffs no podrá contar con Valentín Depietri, quien está sancionado por acumulación de amarillas, pero recupera a Juan Portillo, quien estuvo en la fecha FIFA con el seleccionado de Colombia.

Sebastián Zunino será el juez del cotejo, que entrega la clasificación a cuartos de final donde espera Argentinos Juniors, quien el sábado superó 2-0 a Vélez.

Formaciones

Datos del partido

Hora: 20.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: La Bombonera