El mundo del rugby se convulsionó luego de que Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas, denunciara una agresión física por parte del jugador inglés Tom Curry tras el encuentro disputado en Twickenham el último domingo, donde Inglaterra venció 27-23 a Argentina.

El altercado ocurrió en el túnel de acceso a los vestuarios y, según relató Contepomi, Curry lo abordó con un gesto físico que describió como un "pequeño golpe". "No es solo eso, porque probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente. Pero salió por el túnel y me dio un pequeño golpe. Tengo 48 años y el 27", explicó el entrenador argentino, aclarando que no se trató de un golpe contundente, sino de un contacto inapropiado para el contexto profesional.

La investigación depende de las cámaras internas del túnel

Ante la denuncia formal, Six Nations inició una investigación y solicitó a la Rugby Football Union (RFU) de Inglaterra las grabaciones de las cámaras internas del túnel, que no forman parte de la transmisión oficial. Este material será fundamental para esclarecer la naturaleza del incidente y determinar si Tom Curry debe enfrentar sanciones disciplinarias por parte de World Rugby.

El entrenador de Inglaterra, Steve Borthwick, reconoció estar al tanto del episodio aunque no haberlo presenciado personalmente. Defendió la conducta de Curry, asegurando que "su carácter es impecable" y que es "un fantástico compañero de equipo y un tipo respetuoso". Sin embargo, evitó que el incidente se convierta en el foco principal del partido, que fue intenso y parejo.

El choque entre ambos equipos fue duro y dejó como saldo además la lesión de Juan Cruz Mallía, jugador argentino que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha tras un tackle de Curry. Sobre esta jugada, Contepomi expresó su desconcierto por la falta de revisión del TMO y cuestionó la aplicación de criterios en decisiones arbitrales recientes.

Contepomi también reflexionó sobre la conducta de Curry y el tipo de comportamiento que debería prevalecer en el rugby profesional. Señaló la ausencia de autocrítica por parte del jugador inglés y manifestó: "Lo de romper a alguien... creo que al menos hay que ser lo suficientemente humilde y respetuoso como para decir ‘perdón, hice algo mal’, pero él fue en la dirección opuesta".

El futuro de Tom Curry y la RFU dependerá de los resultados de la investigación y las imágenes que se analicen. En caso de confirmarse la agresión, el jugador podría ser suspendido y la unión inglesa enfrentar sanciones por la gestión del incidente.

Este episodio abre un debate sobre la línea entre la intensidad deportiva y la violencia dentro del rugby, especialmente en competencias de alto nivel como las Autumn Nations Series, que Six Nations organiza.

Investigación en curso y repercusiones en el rugby internacional