Un feroz incendio arrasó esta mañana con una vivienda del barrio El Progreso de Allen, generando un despliegue desesperado de bomberos y policías. Una nena quedó atrapada entre las llamas y tuvo que ser trasladada en grave estado al hospital, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

La escena fue de espanto desde los primeros minutos: el fuego avanzó con una velocidad brutal, devorando paredes y techos, y obligando a los voluntarios a trabajar contra reloj en un panorama de extrema gravedad. El humo negro se elevaba como una señal de tragedia visible desde varias cuadras, mientras los vecinos corrían entre gritos y desesperación.

Además, el operativo incluyó múltiples dotaciones de Bomberos Voluntarios que se enfrentaron a un infierno dentro de la estructura. Los efectivos de la Comisaría 33° por su parte, cercaron la zona para evitar el ingreso de curiosos y garantizar el trabajo de los equipos de emergencia. Sin embargo, la tensión no cedía: cada minuto que pasaba aumentaba la sospecha de que alguien había quedado atrapado en el interior.

Por otro lado, las versiones que circulan en el barrio son tan crudas como inevitables. Una nena quedó atrapada y tuvo que ser rescatada entre el humo y las llaves.as.

Al lugar llegó una ambulancia del hospital Ernesto Accamey trasladaron de urgencia y en grave estado a la víctima.

*noticia en desarrollo*