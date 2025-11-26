En juego las semifinales del Prefederal de básquet. Independiente superó a Perfora en el primer cotejo disputado en La Caldera por 94-86, en un atractivo cotejo, que se disputó a puertas cerradas.

EL juego que debió disputarse el domingo tuvo acción dos días después, luego de los disturbios en las afueras del estadio entre ambas parcialidades. La Confederación Argentina emitió un comunicado donde se sancionó al club Independiente con una multa económica y la disputa de todos los partidos que le quedan de local a lo largo del torneo a puertas cerradas. Al mismo tiempo no le dio lugar a la solicitud de Perfora del partido ganado en el primer juego y un resarcimiento económico.

Ante esto, el cotejo disputado a cancha vacía cumplió con las expectativas, donde Independiente se quedó con la victoria de local por 94.86. El elenco de García controló las acciones en el resultado en todo momento, con parciales de 24-17 y 18 iguales en el segundo (42-35).

La Caldera solo tuvo dirigentes de ambos lados

En el tercero, cuando el local estiraba distancias, aparecía la mano de Julián Ruiz quien con triples mantenía al verde en partido, dejando en varias oportunidades apenas por 1. Ya en el tercero, el cierre fue todo de Independiente, quien tuvo la tranquilidad necesaria para jugar bajo el poste, golpear con tiros de tres en los momentos justos, y cerrar un duro cotejo, bien jugado por ambos lados de forma colectiva, con un parcial de 32-26.

Joaquín Marcón fue el goleador del local con 27 puntos, Julián Fedele lo siguió con 26 y Gino Veronesi junto a Paredes aportaron 14. En la visita, el “Tuti” Ruiz convirtió 28, Lucas Chapella 14, y Nahuel Vicentín 13.

Ahora la serie se traslada a Plaza Huincul, donde el tribunal determinó que si se jugara con público únicamente local, el jueves desde las 21hs.

Hoy miércoles, se disputa el segundo cotejo entre Centro Español recibiendo a Pacífico, el primero había quedado para el Decano en el Viejo Ramírez.