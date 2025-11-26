Marcelo Gallardo y Carlos Tevez, símbolos de River y Boca respectivamente, se sentaron juntos… pero no en un banco técnico ni en la Bombonera o el Monumental. La dupla menos pensada del fútbol argentino se unió como compañeros en un partido de pádel, dejando de lado la histórica rivalidad que los enfrentó en Superclásicos memorables.

El encuentro tuvo lugar tras la eliminación de sus equipos, River y Talleres, del Torneo Clausura, momento que permitió a ambos entrenadores relajarse y compartir una pasión que trasciende el fútbol. El Muñeco, que combina el pádel con otras aficiones como el golf, y Tevez, que lleva su amor por el deporte al extremo empresarial con su marca de palas Apache 32 y la próxima apertura de academias, demostraron que la competitividad puede coexistir con la camaradería.

“Lo fundamental es que un chico que no llegue a ser profesional del pádel tenga herramientas para desenvolverse en la vida, no solamente que piense en llegar al top 10 o top 20”, explicó Tevez durante la presentación de su proyecto en el Parque Roca, dejando en claro que su visión del deporte va más allá de la elite y conecta con valores compartidos.

El partido entre Gallardo y Tevez, más allá del resultado, se convirtió en un hecho mediático inesperado: ver a dos rivales históricos como compañeros y aliados en la pista sorprendió y encantó a los fanáticos del fútbol y del pádel por igual, recordando que incluso los grandes estrategas saben disfrutar de la vida fuera de la cancha.