Miércoles 26 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Protocolos de seguridad

Valija abandonada genera demoras en el preembarque nacional de Aeroparque

Un procedimiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria provocó más de una hora de espera tras detectar una valija sin dueño en la zona de ingreso al preembarque nacional en Aeroparque Jorge Newbery.

Por Redacción

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 12:18
El miércoles, en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, se registraron importantes demoras en la zona de preembarque nacional debido a la detección de una valija abandonada.

Personal del aeropuerto identificó una valija sin propietario en el área de ingreso al preembarque nacional, lo que activó un procedimiento de seguridad por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Como parte del protocolo de emergencia, se despejó completamente el sector comprendido entre los mostradores 20 y 40 para garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal.

Esta medida preventiva generó una espera superior a una hora para quienes aguardaban embarcar, afectando la normalidad del tránsito en el aeropuerto.

Hasta el momento, no se han difundido detalles adicionales sobre el origen de la valija ni sobre el desenlace del operativo, que continúa en desarrollo.

