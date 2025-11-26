El miércoles, en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, se registraron importantes demoras en la zona de preembarque nacional debido a la detección de una valija abandonada.

Personal del aeropuerto identificó una valija sin propietario en el área de ingreso al preembarque nacional, lo que activó un procedimiento de seguridad por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Como parte del protocolo de emergencia, se despejó completamente el sector comprendido entre los mostradores 20 y 40 para garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal.

Valija abandonada demora vuelos en Aeroparque

Esta medida preventiva generó una espera superior a una hora para quienes aguardaban embarcar, afectando la normalidad del tránsito en el aeropuerto.

Hasta el momento, no se han difundido detalles adicionales sobre el origen de la valija ni sobre el desenlace del operativo, que continúa en desarrollo.