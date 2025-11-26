Vecinos del barrio Los Hornos de Plottier viven con creciente preocupación por el estado de salud de un hombre en situación de calle, quien se encuentra en un estado extremadamente delicado, cerca del cruce de Avenida San Martín y Aristóbulo del Valle. Y la situación se agravó en los últimos días.

El hombre, cuyo estado de salud mental es crítico, fue encontrado en condiciones extremas: con su cuerpo cubierto por aceite de motor quemado. Aunque en un primer momento se temió que hubiese sido víctima de una agresión, como rociado con aceite hirviendo, las autoridades confirmaron que el sujeto fue quien se autoinfligió el daño, arrojándose el aceite sobre sí mismo, lo que ha complicado aún más su ya deteriorada salud.

Una vecina del lugar, conocida como la "placera de Los Hornos", comentó a Noticias 7 que el hombre lleva al menos tres días deambulando por la zona sin recibir atención médica. La mujer manifestó su preocupación por el grave deterioro físico que presenta y la falta de intervención de los servicios de salud. "Está muy mal, expuesto al sol y con un estado de salud muy deteriorado", relató.

El hombre, que parece encontrarse en un estado de delirio, no puede mantener una conversación coherente. Según algunos testimonios, mencionó ciudades como Chile y Buenos Aires como su lugar de origen, lo que genera aún más incertidumbre sobre su situación personal y los factores que lo llevaron a estar en estas condiciones.

Además, de los problemas de salud de la persona indigente, su presencia generó un clima extraño en el barrio, porque los niños del lugar no puede jugar en la plaza en los últimos días. Los vecinos están preocupados y piden intervención de las autoridades.