La eliminación de River en los playoffs del Torneo Clausura tuvo un protagonista involuntario: Matías Galarza Fonda. El volante paraguayo quedó expuesto por su error en el agónico 3-2 de Racing y, horas después, decidió romper el silencio con un mensaje directo a la hinchada millonaria.

“Hoy quiero pedirles disculpas. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional”, escribió en sus redes sociales, en un texto que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

Galarza Fonda, apuntado por su rendimiento desde su llegada en el último mercado de pases, reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. “Me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión”, agregó el mediocampista que disputará el Mundial 2026 con la selección de Gustavo Alfaro.

El ex Talleres llegó a River tras una inversión de 3.5 millones de dólares por el 70% de su pase, pero nunca logró adaptarse ni ser solución en un equipo que quedó eliminado de todas las competencias del año. Su error ante Racing, al dejar viva una pelota en el área a los 93 minutos que terminó en el anticipo de Gastón Martirena, desató una catarata de críticas.

“Amo este club y voy a dar lo mejor para dejarlo en lo más alto”, cerró el paraguayo, en un mensaje que buscó calmar el enojo de una hinchada golpeada por un semestre que terminó muy lejos de lo esperado.