El postpartido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón siguió levantando temperatura lejos de la cancha. Esta vez, quien se sumó a la catarata de críticas fue Milo J, artista, hincha declarado del Gallo y uno de los embajadores del club. El músico habló sin rodeos y cuestionó con firmeza el arbitraje del encuentro, un tema que volvió a generar ruido en un torneo ya cargado de suspicacias.

Milo J describió el desempeño arbitral como “bastante cuestionable, obviamente a favor de Deportivo Madryn”, y señaló que el gol del local llegó tras “un tiro libre que no fue”. En la misma línea, remarcó que la situación lo impactó por su gravedad y sostuvo que “lo que pasó fue terrible”, reflejando el malestar que se extendió entre los hinchas de Morón.

El músico fue más allá y planteó que “están pasando cosas raras” en el campeonato, con señales que, según su mirada, ya son imposibles de ignorar. “Es un poco anormal lo que está pasando, y muy obvio; y eso es lo peor”, afirmó. Para evitar que sus palabras se interpretaran como una opinión aislada, cerró con una frase que resonó fuerte: “No es que es una teoría… toda la gente lo está diciendo”.

En paralelo al clima caliente en las tribunas y en las redes, el club emitió un comunicado institucional en el que respaldó la gestión de Claudio Tapia al frente de la AFA y rechazó las “operaciones” que, según indicaron, buscan instalarse desde sectores políticos externos a la institución.

La Comisión Directiva de Morón apuntó contra el concejal Rolando Moretto, de la Unión Cívica Radical, por impulsar un proyecto para declarar persona no grata al presidente de la AFA. El club consideró la iniciativa como “una acción repudiable” y dejó en claro que “las cuestiones del Club se resuelven en el Club”.

Mientras la bronca sigue en ebullición, el Gallito intenta recomponer el foco futbolístico en un escenario donde cada decisión arbitral se analiza con lupa y donde las suspicacias volvieron a marcar la agenda.