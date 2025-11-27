Daniel “Chango” Cravero renovó contrato con el Club Cipolletti y será el técnico del primer equipo para el Federal A 2026, que no se trata de una temporada más ya que en octubre, el Albinegro celebrará los 100 años de fundación.

Por primera vez desde 2017, un mismo nombre tendrá continuidad en el banco de suplentes. El último había sido Henry Homann, un hombre de la casa, quien asumió a fines del 2015 y fue despedido dos años más tarde.

Externamente hubo dudas respecto a la continuidad porque, más allá del buen arranque, Cipo terminó despidiendo un año en el que no se cumplieron grandes objetivos: no superó el corte del Nonagonal y tampoco clasificó a la Copa Argentina.

Sin embargo, la subcomisión de fútbol que encabeza Marcelo Bastías confió más en todo lo que pasó antes, en la manera de trabajar del ex mediocampista central y renovaron expectativas conjuntas de cara a lo que viene.

Del futuro hay pocas precisiones, pero ya tener el DT no es poco para una institución que confía en el reiniciar formalmente la competencia de ascenso para el mes de marzo, aunque antes habrá una extensa pretemporada.

Juntos, ahora iniciarán el camino de la seducción con aquellos nombres que interesen, recordando que la base se ha ampliado con Facundo Crespo, Jeremías Langa, Nehuén García y Santiago Jara, entre otros, más los foráneos que siguen con contrato vigente como Miguel Almirón y Cristian Ibarra.

Cristian Ibarra fue el goleador de Cipolletti en el 2025. El 7 bravo se apagó en el momento más caliente de la temporada.

Agustín Stancato es uno de los que más interesa retener. El patrón de la mitad de cancha es clave para todas las partes, aunque su buen andar por el Albinegro le abrirán diferentes ofertas. Ya hubo contactos, pero los mercados ni siquiera se han activado.

Presupuesto

El armado del presupuesto será clave en la proyección del mercado de pases. Cipo tiene por delante la venta de Maximiliano Amarfil a Independiente Rivadavia de Mendoza, aunque los 320 mil dólares por el 70% de su ficha se los quiere destinar a la compra de un predio de entrenamientos.

Maxi Amarfil pertenece a Cipolletti y será comprado por Independiente Rivadavia de Mendoza que jugará la Copa Libertadores.

Con Germán Alecha dentro de la estructura de las formativas (trabaja con la Liga Confluencia), algunos nombres zonales serán clasificados para incorporarlos con tiempo, convencerlos de llegar a una división profesional del ascenso y trabajar fuerte en la nivelación física.

El actual Federal Amateur es seguido bien de cerca por el ex delantero y Bruno Gorer, coordinador. En un pasado no tan lejano esa búsqueda arrimó nombres que sumaron como el Fernando Pettineroli desde Zapala.