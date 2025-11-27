Tras dos días de entrenamiento en La Habana, la Selección Argentina de básquet derrota a Cuba 21 a 13 en el cierre del primer cuarto por el debut de ambos en el clasificatorio para el Mundial de Qatar 2027.

La Albiceleste confirmó horas antes su lista de 12 jugadores para esta ventana y se enfrenta a los caribeños en el Coliseo de la Ciudad Deportiva por el primero de los dos partidos ante este rival. El encuentro es televisado por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.

El cuerpo técnico del seleccionado, encabezado por Pablo Prigioni, oficializó también la lista con una base del equipo que fue subcampeón de la AmeriCup 2025 en agosto más el respaldo de los experimentados Facundo Campazzo y Gabriel Deck. De los jugadores presentes en La Habana, Dylan Bordón es el jugador que no integrará el roster de disponibles.





En este primer partido Argentina es dirigida por Nicolás Casalánguida, segundo asistente de Prigioni. Por motivos personales, tanto el entrenador argentino como el primer asistente, Herman Mandole, no están en el partido inicial. Ambos se unirán al grupo en Buenos Aires y el cordobés dirigirá al equipo en el cierre de la ventana en Buenos Aires, el próximo lunes.

Los convocados de Argentina

1- Francisco Cáffaro - Boca Juniors (Argentina)

2- Lee Aaliya - UCAM Murcia (España)

7- Facundo Campazzo - Real Madrid (España)

9- Nicolás Brussino - Gran Canaria (España)

10- Gonzalo Corbalán - San Pablo Burgos (España)

11- José Vildoza - Básquet Girona (España)

14- Gabriel Deck - Real Madrid (España)

18- Gonzalo Bressan - Olímpico (Argentina)

20- Juan Bocca - Fibwi Palma (España)

21- Juan Fernández - Básquet Girona (España)

35- Mateo Díaz - Fuenlabrada (España)

44- Alex Negrete - Flamengo (Brasil)



